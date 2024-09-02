Первоклассники

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В Красноярске набрали более 600 первых классов
2 сентября, 04:18
В Красноярске в апреле начнется запись детей в школы. Куда подавать документы
В Красноярске 1 апреля стартует запись детей в первый класс. Рассказываем, какие документы нужны для записи и куда их подать.
28 марта, 06:48
2023
1 «С»: в красноярской школе набралось 18 первых классов
30 августа 2023, 01:11

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