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Петр Иванов

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Почему на миллион красноярцев сделали один пляж? И что делать, чтобы люди не тонули
27 июня, 11:58
«Буйные» вахтовики и дорогие продукты: урбанист рассказал о проблемах севера края
15 марта, 06:03
2023
«Нечто уродливое, но несущее ценность»: урбанист высказался о сносе беседок на Каче
18 ноября 2023, 02:37
Урбанист рассказал, чем отличаются жители Красноярска от других россиян
Урбанист Петр Иванов рассказал об особенности жителей Красноярска.
21 сентября 2023, 02:24
Урбанист рассказал, почему Мясокомбинат «стремный» микрорайон для «новых бедных»
Красноярский урбанист Пётр Иванов побывал в микрорайне Мясокомбинат и не нашел там ничего хорошего.
5 сентября 2023, 07:44
«Сейчас толку от регулирования нет»: как решить проблему электросамокатов в городе
7 июня 2023, 12:16
Урбанист рассказал, почему проект «В центре Мира» круче «Ярких берегов»
5 июня 2023, 05:36

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