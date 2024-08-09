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Петра Ломако

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В Красноярске водитель сбил мать на глазах у детей. Они чудом не пострадали
9 августа, 04:15
Водителям запретят парковаться на Петра Ломако в Красноярске. Почему?
В Красноярске запретят остановку и стоянку транспорта на части одной из главных улиц микрорайона Преображенский — Петра Ломако.
26 апреля, 02:53
2023
Красноярец пожаловался на сотрудников ГИБДД, создавших пробку в час пик
Житель ЖК «Преображенский» пожаловался на дорожных полицейских, которые начали эвакуировать машину с дороги в час пик.
18 октября 2023, 05:42
В Красноярске водитель непонятно как смял три припаркованных авто
В Красноярске в ЖК «Преображенский» водитель повредил три припаркованных автомобиля.
7 августа 2023, 04:08
«Маленькое чудовище»: мальчик выстрелил девочке в колено на детской площадке
14 июля 2023, 05:58
В «Самокате» провели расследование из-за курьера — он влетел в коляску с ребенком
В Красноярске курьер доставки «Самокат» налетел на коляску с ребенком. До этого он чуть не врезался в автомобиль.
11 июля 2023, 07:16
В Красноярске проведут проверку из-за курьера «Самоката», который налетел на коляску
В Красноярске организовали проверку из-за курьера доставки «Самокат», который въехал в коляску с ребенком.
10 июля 2023, 09:40
«Тебя убить мало». В Красноярске курьер «Самоката» влетел в коляску с ребенком и начал драться с людьми
10 июля 2023, 04:54

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