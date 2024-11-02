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Пхукет

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Куда красноярцы могут слетать на море зимой и сколько это стоит? Топ направлений
22 октября, 06:24
Где можно отдохнуть на Новый год в России и за границей? Изучаем направления и цены
18 октября, 10:20
У пассажира рейса Пхукет — Красноярск остановилось сердце. Самолет сел в Китае
Рейс из Пхукета в Красноярск экстренно приземлился в Китае, когда одному из пассажиров стало плохо.
4 мая, 03:43
Куда красноярцам полететь зимой? Можно пожить в Сочи всего за 20 тысяч
18 января, 10:41
Самолет не смог вылететь из Красноярска в Таиланд. Вылет перенесли на 11 часов
Из аэропорта Красноярск с опозданием почти на 11 часов вылетел рейс в Пхукет.
10 января, 02:26
2023
Самолет не смог вылететь из Красноярска в Пхукет. Вылет перенесли на 14 часов
12 декабря 2023, 05:57
Унесённый ветром самолет из Таиланда вылетел в Красноярск
24 октября 2023, 01:27
Красноярцы не могут улететь в Таиланд по неизвестной причине
В красноярском аэропорту на 12 часов задержали рейс в Таиланд по неизвестной причине.
7 октября 2023, 08:37
Красноярцы не могут улететь с Пхукета из-за поломки самолета. Рейс задержали на 3 дня
Красноярцы не могут улететь из Таиланда с 24 сентября. Рейс задержали на три дня из-за поломки самолета. Авиаперевозчик обещает возместить убытки.
25 сентября 2023, 10:47
Красноярский ресторатор попал в аварию в Таиланде
Совладелец ресторанного холдинга Berrywood family Дмитрий Журкин рассказал, что попал в аварию Таиланде.
2 мая 2023, 04:24

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