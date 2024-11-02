Красноярцы не могут улететь с Пхукета из-за поломки самолета. Рейс задержали на 3 дня

Красноярцы не могут улететь из Таиланда с 24 сентября. Рейс задержали на три дня из-за поломки самолета. Авиаперевозчик обещает возместить убытки.