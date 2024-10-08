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Пистолет

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2024
В Красноярске банда подростков с пистолетом избила незнакомцев на остановке
На остановке «Театр оперы и балета» в Красноярске банда подростков приняла троих незнакомцев за скинхедов и избила их.
8 октября, 09:37
«Не знаю, как это произошло»: красноярец угрожал пневматом машине с ребенком
6 августа, 08:35
Подростки-мигранты напали на сверстников. Теперь маму одного из них выдворяют
В центре Красноярска компания подростков напала на троих сверстников. В одного они выстрелили из пневматического пистолета.
13 мая, 06:42
Двое парней стреляли из окна многоэтажки. Так они хотели «развлечься»
В Норильске двое жителей решили пострелять из окна дома. Их уже задержали.
30 апреля, 08:51
Красноярцы отметили день рождения стрельбой по машинам. Пистолет подарили
Полицейские нашли четверых парней, которые обстреливали автомобили на парковках в Преображенском.
17 апреля, 02:25
Мужчина купил пистолет в ТК «на Свободном» и устроил стрельбу. Его ищет полиция
В Красноярске мужчина купил спортивный пистолет в магазине «Арсенал» в торговом комплексе «На Свободном» и выстрелил на улице. Сейчас его ищет полиция.
22 января, 05:52
«Это клевета». Администратор кафе в Зелёной роще заявил, что в заведении не было драки и стрельбы
11 января, 09:23
Администратор кафе в Зеленой роще расстрелял посетителя. Его задержали
10 января, 07:16
2023
Красноярец стрелял из пистолета у подъезда дома и разговаривал сам с собой
В микрорайоне Солнечный мужчина встал у входа в подъезд дома и стал стрелять в разные стороны.
23 декабря 2023, 13:10
В Красноярском крае житель успокаивал пьяного друга и выстрелил в него из авторучки
В Мотыгинском районе будут судить 60-летнего жителя. Он выстрелил в пьяного приятеля из авторучки.
4 сентября 2023, 02:59
«Маленькое чудовище»: мальчик выстрелил девочке в колено на детской площадке
14 июля 2023, 05:58

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