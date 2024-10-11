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2024
Красноярцы раскупили билеты на концерт «Руки вверх»
Красноярцы купили почти все билеты на концерт «Руки вверх».
11 октября, 13:00
Архитектор объяснил, почему до аэропорта Красноярска не сделают аэроэкспресс
Красноярский архитектор Антон Шаталов объяснил, почему рельсовый транспорт от города до аэропорта не появится «в ближайшие десять лет».
9 октября, 13:09
В Красноярском крае хотят построить самую мощную атомную электростанцию в стране
22 августа, 02:22
Семейный ресторан и корейский стрит-фуд. Рассказываем, какие проекты запустят красноярские рестораторы в 2024 году
3 января, 03:02
2023
Стало известно, каким будет первый электробусный маршрут в Красноярске
В мэрии Красноярска рассказали, каким будет первый электробусный маршрут в городе. Он должен начать работу зимой 2024 года.
27 декабря 2023, 01:13
В Красноярске хотят выделить участок для строительства школы на Взлётке
В Красноярске хотят построить школу на 1280 мест. Сейчас для строительства планируют выделить участок на Взлётке.
11 августа 2023, 01:37

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