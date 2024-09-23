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Пляж

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Сентябрь
Красноярка слетала в Турцию осенью. Сколько это стоит, какие есть плюсы и минусы?
22 сентября, 07:36
Август
На Красноярском водохранилище сделают туристическую зону с пляжем и зоной для пикника
В Новоселовском районе на побережье Красноярского водохранилища оборудуют туристско-рекреационный комплекс. Он будет называться «Центр Енисея».
27 августа, 01:47
В Красноярске следующим летом могут открыть еще 3 официальных пляжа
В Красноярске в 2025 году городские власти хотят оборудовать новые места для купания. Они могут появиться на острове Татышев.
25 августа, 05:25
Единственный разрешенный пляж в Красноярске закроется после выходных
15 августа, 07:30
В Красноярском крае открыли еще два пляжа за 25 дней до конца лета
7 августа, 02:54
Пляж на острове Татышев снова закрыли на обслуживание
В четверг, 1 августа, купаться на единственном разрешенном пляже будет нельзя.
1 августа, 03:37
Июль
Лучше утону! Красноярка кричала на полицию, которая выгоняла её с запрещенного пляжа
Красноярка накричала на полицейских, которые пытались выгнать её из воды на запрещенном пляже.
29 июля, 06:17
Под Красноярском мужчина пытался отобрать у девочки собаку и показал детям гениталии
На пляже под Красноярском нетрезвый мужчина показал детям гениталии. Это попало на видео.
27 июля, 02:25
Пляж на острове Татышев закрывается в Красноярске на уборку
21 июля, 04:51
В карьере под Красноярском утонул парень. Ему было 26 лет
Утонувший отдыхал в компании друзей в Березовском районе. Трое плавали в карьере и начали тонуть. Двое успели спастись.
18 июля, 13:20
В МЧС назвали количество официальных пляжей в крае. Их больше двух
17 июля, 02:10
В Красноярском крае открыли второй официальный пляж в середине лета
15 июля, 09:16
Какие правила соблюдать красноярцам на городском пляже? Вот список
14 июля, 07:35
Архитекторы рассказали, как можно решить проблему с нехваткой пляжей в Красноярске
8 июля, 06:46
«Чревато инсультом». Безопасно ли отдыхать на Красноярском море? Ответ Роспотребнадзора и спасателей
Спасатели и сотрудники Роспотребнадзора рассказали, безопасно ли отдыхать и купаться на Красноярском море.
8 июля, 01:44
На пляже «Криофила» поставили запрещающие знаки. Моржи плавают здесь больше 30 лет
6 июля, 13:02
В Красноярском крае назвали самые опасные водоемы
5 июля, 05:59
Стало известно, когда откроют пляж на острове Татышев
В Красноярске единственный санкционированный пляж в городе не работает второй день подряд. Он закрыт на техобслуживание.
4 июля, 02:19
Единственный разрешенный пляж Красноярска закрывают на техобслуживание
3 июля, 04:05
Июнь
Почему на миллион красноярцев сделали один пляж? И что делать, чтобы люди не тонули
27 июня, 11:58

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