prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Плюшки

Выбрать дату
Январь
В Красноярске 19 детей попали в неотложку с травмами после катания на «плюшках»
В новогодние праздники 19 детей попали в хирургическую неотложку 20-й больницы Красноярска. У ребят диагностировали нейротравмы, полученные во время катания на плюшках. Треть из них пришлось госпитализировать.
17 января, 12:57
Минздрав рассказал о состоянии девочки, попавшей в реанимацию после катания на плюшке
В минздраве края рассказали о состоянии 13-летней девочки, которая получила серьезные травмы во время катания на плюшке с горки.
15 января, 07:18
Склон, где подросток скатился в обрыв и погиб, засыпали. Ищут владельца земли
14 января, 10:51
Еще один подросток пострадал во время катания на плюшке. Девочка в реанимации
В Емельяновском районе 13-летняя девочка получила серьезные травмы во время катания на плюшке с горки.
14 января, 04:55
Красноярский подросток погиб во время катания на плюшке. Он скатился в обрыв
14 января, 00:11
Где покататься на плюшках: 6 мест для тюбинга в Красноярске и рядом
2 января, 00:00
Декабрь 2023
Красноярцы покатались на снегоходах и «плюшках» в центре города. Всех оштрафовали
В Красноярске оштрафовали мужчин, которые прокатились по центру города на снегоходе и тюбинге. Они выложили видео в соцсети и их нашли сотрудники полиции. Всем выписали штраф.
15 декабря 2023, 05:29

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика