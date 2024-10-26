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Побег

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2024
6 заключенных сбежали из исправительной колонии в Липецкой области
Шестеро заключенных совершили побег из исправительной колонии №2 в Липецкой области. В этой колонии сидит известный киллер Леша Солдат.
26 октября, 07:44
«Колоссальная опасность». Сбежавший из-под ареста в Италии Артем Усс предостерег россиян от поездок в Европу
15 февраля, 05:52
В ГУФСИН подтвердили признание Глискова «склонным к побегу». Но за что — не сказали
6 февраля, 04:33
«Месть за жалобы прокурору». Депутата Глискова признали «склонным к побегу» из-за найденного рисунка камеры СИЗО
29 января, 10:15
Сбежавший экс-депутат Гольдман вышел на связь через адвоката. Говорит, что не убегал
24 января, 15:55
2023
Александр Усс: власти США могут приехать в Россию и задать сыну вопросы
8 декабря 2023, 04:32
Появилось видео побега Артема Усса из-под домашнего ареста в Италии
7 декабря 2023, 11:04
Прокурор Милана: российские спецслужбы не причастны к побегу Артема Усса
7 декабря 2023, 09:07
Артем Усс прокомментировал объявленное США вознаграждение за его поимку
7 декабря 2023, 03:10
Стало известно, как и за сколько Артему Уссу могли помочь сбежать из Италии
6 декабря 2023, 09:34
В Хорватии задержали подозреваемого в организации побега Артема Усса
6 декабря 2023, 03:16
Осужденный на 1,5 года сбежал из колонии-поселения — ему дали больше 2 лет строгача
В Красноярском крае осудили мужчину, который сбежал из колонии-поселения в Нижнеингашском районе. Он был лишён свободы на полтора года за кражу.
24 июля 2023, 07:49
Полиция поймала жителя края, который вырыл подкоп и сбежал из спецприёмника
Сбежавшего из канского спецприёмника мужчину поймали через несколько часов.
27 июня 2023, 07:08
Сбежавшего в Красноярском крае заключенного задержали
Полицейские и сотрудники ГУФСИН задержали осужденного, который сбежал из колонии-поселения № 48 в Нижнем Ингаше.
3 мая 2023, 01:44
Заключенный сбежал из колонии-поселения в Красноярском крае
Из колонии-поселения №48 в Нижнем Ингаше сбежал осуждённый. Максиму Никитину — 32 года, за решёткой он должен был провести 1 год и 6 месяцев. Его осудили за кражу (часть 2 статьи 158 УК РФ).
1 мая 2023, 11:30

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