Осужденный на 1,5 года сбежал из колонии-поселения — ему дали больше 2 лет строгача

В Красноярском крае осудили мужчину, который сбежал из колонии-поселения в Нижнеингашском районе. Он был лишён свободы на полтора года за кражу.