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Почта России

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2024
На почте в Красноярске появились зоны самообслуживания. Как это работает?
В Красноярске и крае появились почтовые отделения с зоной самообслуживания. Рассказываем, как они работают.
22 августа, 08:34
Жителям Зеленой рощи не приносят платежки за ЖКУ. Не хватает почтальонов
25 июля, 11:30
«Нас за людей не считают». Экс-сотрудница почты в крае рассказала об ужасном отношении и зарплате в 18 тысяч
15 июля, 03:24
Красноярцы жалуются на работу «Почты России». Что с ней не так?
4 июля, 07:40
«40 человек в одно окно»: красноярцы стоят в огромных очередях на «Почту России»
В Красноярске жители микрорайона Солнечный жалуются на давку в местном отделении «Почты России».
12 января, 12:42
Как работают почта и МФЦ в новогодние праздники в Красноярске? Публикуем расписание
1 января не работают МФЦ и отделения «Почты России». Когда у них закончатся каникулы?
1 января, 04:27
2023
Двери и мопеды: какие необычные посылки получают жители Красноярского края
В Красноярском крае 10% почтовых отправлений — нестандартные посылки. Рассказываем, что необычного по почте получают жители.
25 августа 2023, 01:41
Гасила кредиты и строила веранду. В Красноярском крае осудили экс-директора почтового отделения за кражу 600 тысяч
В Енисейском районе осудили бывшего директор почтового отделения за хищение 600 тысяч рублей из кассы.
7 августа 2023, 01:44
Почта России заявила об обновлении более 30 отделений после массовых жалоб
12 июля 2023, 09:36
Красноярцы массово жалуются на «Почту России». Что с ней не так?
10 июля 2023, 09:01

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