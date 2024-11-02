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Подъезд

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Ноябрь
«Подъезд обгадили по-страшному»: должники за свет получили «позорные» наклейки
2 ноября, 11:06
Апрель
«Умерла, мучаясь от боли»: в Красноярске избили до смерти кошку в подъезде
В микрорайоне Солнечный неизвестные жестоко избили кошку в подъезде. Она умерла от полученных травм.
4 апреля, 08:46
Декабрь 2023
В Норильске незнакомец удерживал 8-летнего мальчика в подъезде. Его спас очевидец
В Норильске Красноярского края неизвестный мужчина удерживал восьмилетнего ребенка в подъезде и не давал ему зайти в лифт. За мальчика заступился местный житель.
7 декабря 2023, 07:47
Ноябрь 2023
В Норильске полиция задержала предполагаемого «маньяка с ножом»
30 ноября 2023, 16:12

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