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Подарки

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Май
В Красноярске автоблогер дарила плюшевые игрушки девушкам-водителям
Красноярка и автоблогер Надежда Сергиенкова подарила плюшевых зайцев и медведей девушкам-водителям.
29 мая, 04:11
Март
«Подарили, запах не мой»: красноярки продают духи и сертификаты после 8 Марта
11 марта, 02:25
Красноярки похвастались подарками на 8 Марта и рассказали, как провели праздник
Цветы, конфеты, косметика и хорошее настроение — красноярки рассказали, что им подарили на 8 Марта.
9 марта, 06:10
Красноярки рассказали, что хотят получить на 8 Марта. А что им собираются дарить?
Жительницы Красноярска рассказали, что хотят получить в подарок на 8 Марта, а жители — что будут дарить.
8 марта, 02:16
Февраль
Что подарить на 8 Марта маме, коллеге, девушке: подборка идей
26 февраля, 11:09
Депутат Оськина подарила мальчику велосипед после критики дорогих детских подарков
Депутат заксобрания Вера Оськина подарила велосипед 12-летнему мальчику из села Ужурского района края, который он попросил еще во время акции «Елка желаний». Ранее парламентарий пожаловалась, что дети просят дорогие подарки.
21 февраля, 10:53
Психолог рассказал, как отметить 14 февраля дома и освежить чувства
Психотерапевт и клинический психолог Евгений Гиберт рассказал, как подготовиться ко Дню влюбленных и вдохнуть новую жизнь в ваши отношения.
12 февраля, 12:41
Декабрь 2023
Что красноярцы планируют успеть до Нового года
Красноярцы рассказали, какие дела планируют успеть сделать до 31 декабря.
25 декабря 2023, 01:51
«Наберут живых игрушек и выбрасывают»: в красноярские зоомагазины привезли ящериц
Красноярские зоомагазины подготовились к наплыву желающих купить в подарок на Новый год рептилий. Дело в том, что эти животные больше всего похожи на символ будущего года — дракона.
24 декабря 2023, 12:31
Депутат, которую возмутила цена детских подарков, пообещала подарить ребенку велик
23 декабря 2023, 03:21
«До 50 тысяч рублей, понимаете!». Депутата возмутила цена детских подарков на «елке желаний»
22 декабря 2023, 11:06
Красноярцы рассказали о самых желанных новогодних подарках
Жители Красноярска рассказали, что хотят получить в качестве подарка на Новый год. Среди популярных ответов — сладости, парфюм и гаджеты.
22 декабря 2023, 01:35
Рассказываем, сколько стоит организовать детский новогодний праздник в Красноярске
В Красноярске спрос на услуги по организации детских праздников в этом декабре вырос на 10%. Рассказываем, сколько будет стоить его организация.
20 декабря 2023, 02:51
Сколько красноярцы потратят на новогодние подарки? Ответ аналитиков
Траты красноярцев на новогодние подарки оказались почти самыми большими среди жителей России. Больше жителей Красноярска готовы потратить москвичи.
11 декабря 2023, 06:53
Ноябрь 2023
Стало известно, кто из красноярских школьников получит бесплатные новогодние подарки
Администрация Красноярска рассказала, кому из красноярских школьников положены бесплатные новогодние подарки в канун 2024 года.
21 ноября 2023, 10:36
Октябрь 2023
Красноярка похитила Новый год у детей, чтобы расплатиться с долгами по ЖКХ
В Красноярске женщина собрала деньги с родителей на подарки детям из детского сада, но на полученные 35 тысяч рублей оплатила долг за коммуналку. Об этом рассказали в прокуратуре края.
23 октября 2023, 12:00

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