Красноярка похитила Новый год у детей, чтобы расплатиться с долгами по ЖКХ

В Красноярске женщина собрала деньги с родителей на подарки детям из детского сада, но на полученные 35 тысяч рублей оплатила долг за коммуналку. Об этом рассказали в прокуратуре края.