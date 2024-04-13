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Подтопления

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Апрель
В Черемушках ввели режим угрозы ЧС. Там размывает дамбу
В Красноярске размывает дамбу на ручье Черемуховка. Мэрия ввела режим угрозы ЧС.
13 апреля, 06:02
Может ли Красноярск и край затопить как Орск? Ответ экспертов
9 апреля, 05:34
МЧС назвало города и районы края, которые может затопить. В списке есть и Красноярск
Сотрудники МЧС назвали территории Красноярского края, которые может затопить во время потепления.
9 апреля, 01:11
Январь
Премьер Красноярского края открыл комментарии в своих соцсетях. Что ему пишут?
Председатель правительства Красноярского края Сергей Верещагин открыл комментарии в своем телеграм-канале. Смотрим, что ему пишут жители.
12 января, 08:20
Август 2023
В Красноярске на 2-й Огородной снова объявили угрозу ЧС
В Красноярске вводят режим повышенной готовности из-за двух проблемных многоэтажек на 2-й Огородной — в домах 24 и 25 затопило подвалы.
2 августа 2023, 10:38
Май 2023
Дороги под Красноярском подтопило из-за ледовых заторов на реках
Дороги в двух районах Красноярского края — Козульском и Емельяновском, были подтоплены из-за ледовых заторов на реках Кача и Большой Кемчуг.
1 мая 2023, 03:43

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