Красноярскому таможеннику дали 12 лет за связь с ВСУ и подготовку к теракту

Бывшего главного таможенного госинспектора Сибирской электронной таможни из Красноярска Виталия Алексеева приговорили к 12 годам лишения свободы по трем статьям о терроризме. Приговор вынес 2-й Восточный окружной военный суд.