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Поджог

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Октябрь
Уголовное дело возбудили из-за поджога в попавшей под КРТ Николаевке
15 октября, 05:28
В мэрии ответили на обвинения жителей Николаевки, устроивших митинг против КРТ
15 октября, 04:41
В МЧС заявили о поджоге построек в попавшей под КРТ Николаевке
14 октября, 11:15
Жителю Красноярского края дали 19 лет за сожжение своей девушки и ее матери
10 октября, 12:54
Житель Красноярского края убил подругу из ревности и поджег дом
В Манском районе задержали подозреваемого в убийстве женщины. Он сознался, что зарезал сожительницу, а затем поджег дом, скрывая следы преступления.
4 октября, 05:01
Август
60-летняя красноярка решила отомстить шумным соседям и подожгла их автомобиль
В Красноярске в Солнечном местная жительница специально подожгла машину своих соседей. Женщина решила отомстить им за шум из-за ремонта в квартире.
20 августа, 06:39
Красноярец дважды за день поджег комнату матери. Она не хочет писать заявление
5 августа, 10:23
Июль
Красноярец получил 14 лет за подготовку диверсии и участие в запрещенном легионе
30 июля, 09:00
Июнь
В Красноярске возбудили уголовное дело из-за поджога дома
Полицейские возбудили уголовное дело по факту возгорания жилого дома и построек в переулке Боготольском Красноярска.
7 июня, 12:49
Май
Двоих норильчан задержали после поджога вертолета в Москве и обвинили в теракте
2 мая, 12:13
Апрель
На острове Татышев дважды за день произошел пожар
Вчера, 27 апреля, на острове Татышев в Красноярске дважды произошёл пожар. Горела сухая трава днем и поздним вечером.
28 апреля, 04:24
Март
В крае подростки собирались устроить «диверсию» на железной дороге за 15 тысяч
27 марта, 01:14
Февраль
Осужденного за поджог здания ФСБ этапировали в Красноярский край
Жителя Волгограда Игоря Паскаря, осужденного по делу о поджоге здания УФСБ в Краснодарском крае, перевели в одну из тюрем Красноярского края. Об этом сообщает «Зона солидарности».
15 февраля, 10:38
В Красноярске неизвестный подорвал гараж с автомобилем Land Rover за 8 миллионов
В Красноярске неизвестный поджег Land Rover за 8,5 миллиона рублей. Инцидент попал на камеру уличного видеонаблюдения.
15 февраля, 02:40
Красноярских подростков подозревают в поджоге детской коляски
В Красноярске полиция установила личности подростков, которые устроили потасовку во дворе на Новгородской и могли сжечь коляску в подъезде дома.
13 февраля, 10:51
Красноярскому таможеннику дали 12 лет за связь с ВСУ и подготовку к теракту
Бывшего главного таможенного госинспектора Сибирской электронной таможни из Красноярска Виталия Алексеева приговорили к 12 годам лишения свободы по трем статьям о терроризме. Приговор вынес 2-й Восточный окружной военный суд.
9 февраля, 08:43
Декабрь 2023
Красноярец вызвал пожарных и угрожал им поджогом
Красноярец вызвал пожарных на проспект Металлургов, но никакого пожара там не было.
25 декабря 2023, 02:09
Москвича этапировали в Красноярский край за поджог военкомата
Осужденного по делу о поджоге военкомата Кирилла Бутылина этапировали из московского СИЗО «Матросская тишина» в одну из колоний Красноярского края. Об этом сообщает «Зона солидарности»
14 декабря 2023, 08:49
В Красноярске ночью подожгли автомобиль. Он взорвался
В Красноярске сгорела легковушка на улице Парашютной, 68. По данным МЧС, предварительная причина пожара — поджог.
13 декабря 2023, 04:22
Ноябрь 2023
Житель Красноярского края поджег два дома по велению внутреннего голоса
В Канске задержали мужчину, подозреваемого в поджогах жилых домов. На такие действия его направлял «внутренний голос».
15 ноября 2023, 02:38

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