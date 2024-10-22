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Поезд

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Октябрь
В Красноярск приедет поезд Деда Мороза. Когда?
Поезд Деда Мороза в декабре посетит Красноярск. Билеты начнут продавать с 15 ноября.
22 октября, 06:37
Архитектор объяснил, почему до аэропорта Красноярска не сделают аэроэкспресс
Красноярский архитектор Антон Шаталов объяснил, почему рельсовый транспорт от города до аэропорта не появится «в ближайшие десять лет».
9 октября, 13:09
Сентябрь
В Железногорске поезд раздавил легковушку на переезде — водитель погиб
На железнодорожном переезде в Железногорске столкнулись груженый состав и легковая Toyota.
14 сентября, 05:59
Август
Утренняя электричка из Красноярска в Дивногорск будет ходить и по будням
29 августа, 01:07
Куда можно недорого съездить на поезде из Красноярска в ноябре? Топ маршрутов
Рассказываем, какие направления станут самыми выгодными для путешествий из Красноярска в ноябре.
27 августа, 05:22
Июль
Где покататься на аттракционах в Красноярске? Топ мест
31 июля, 10:40
Поезд сошел с рельсов в Волгоградской области. Больше 140 человек пострадали
29 июля, 10:53
Электричка насмерть сбила 83-летнюю пенсионерку под Красноярском
Сегодня, 20 июля, в Емельяновском районе электричка насмерть сбила 83-летнюю пенсионерку.
20 июля, 09:50
Июнь
«Люди вылетали прямо в воду». В Коми перевернулся пассажирский поезд. Ранены 70 человек
27 июня, 02:54
Электричка насмерть сбила бабушку под Красноярском. Она не успела перебежать
В Емельяновском районе электричка насмерть сбила 84-летнюю пенсионерку. Это произошло накануне вечером, 23 июня.
24 июня, 06:14
Май
В Красноярске на несколько дней изменится расписание электричек. Как?
В Красноярске с 28 мая по 11 июня у нескольких пригородных поездов изменится расписание.
28 мая, 01:43
Под Красноярском с рельсов сошли пять грузовых вагонов. Поезда теперь задержатся
Пять вагонов грузового поезда сошли с рельсов между станциями Красноярск-Восточный и Сорокино.
19 мая, 07:27
Электричка сбила пенсионерку в пригороде Красноярска. Она не успела перебежать
На станции Луговая в пригороде Красноярска электропоезд сбил пенсионерку. Это произошло сегодня примерно в 15 часов.
18 мая, 12:38
В Красноярске поезд насмерть сбил мужчину в наушниках. Жуткий кадр с места
В Красноярске на перегоне станций Енисей — Злобино пассажирский поезд насмерть сбил мужчину. Это произошло 17 мая около 8:30 утра.
17 мая, 06:43
Что происходило в поезде, где резали ножом участника СВО из Красноярского края
Супружеская пара из Омской области рассказала, что происходило в поезде Москва — Владивосток, где ранили участника СВО из Красноярского края.
8 мая, 10:05
Участник СВО из Красноярского края получил 10 ударов ножом в поезде
6 мая, 09:35
Апрель
Чем заняться в Казани весной и сколько это будет стоить? Рассказ красноярки
19 апреля, 11:26
В Красноярском крае поезд сбил сразу двух человек
В Красноярском крае грузовой поезд сбил двоих пешеходов на железнодорожных путях недалеко от станции Минино. Мужчина погиб, а женщину госпитализировали.
18 апреля, 06:22
Где сейчас находятся пассажиры поезда, который столкнулся с грузовыми вагонами
2 апреля, 03:24
Пассажирский поезд столкнулся с грузовым вагоном, который сошел с рельсов
В Красноярском крае пассажирский поезд столкнулся с грузовыми вагонами, которые сошли с рельсов.
2 апреля, 01:24

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