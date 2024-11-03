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Погибшие

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Ноябрь
Три человека погибли в ДТП с трактором на трассе под Красноярском
3 ноября, 12:37
Двое водителей скончались после ДТП на трассе в Красноярском крае
3 ноября, 08:50
Двое человек погибли при пожаре в частном доме в Красноярском крае
3 ноября, 06:33
Октябрь
Мост в Ачинске, с которого рухнул грузовик, содержался с нарушениями
В Красноярском крае транспортная прокуратура нашла нарушения в эксплуатации понтонного моста в Ачинске, с которого рухнула фура с двумя людьми.
30 октября, 01:34
В лобовом ДТП на трассе погиб один человек и шестеро пострадали
В Манском районе на 881 километре автодороги Р-255 «Сибирь» произошла смертельная авария с тремя машинами.
28 октября, 11:29
В Красноярске при пожаре погибли четверо мужчин. Они могли быть бездомными
26 октября, 01:20
Погибшего в Охотском море 15-летнего красноярца похоронили в закрытом гробу
25 октября, 07:13
Журналисты выяснили, как сейчас живут родители четверых детей, погибших от отравления
22 октября, 11:49
В СК сообщили, когда станет известна точная причина смерти 4 детей из Красной Сопки
21 октября, 10:50
В Красноярском крае четверо друзей попали в жуткую аварию. Выжил только один
20 октября, 04:17
Следователь рассказала о версиях отравления 4 умерших детей из Красной Сопки
16 октября, 02:29
Красноярский подросток первым погиб на дрейфующей лодке в Охотском море
16 октября, 01:21
Сотрудница магазина выдвинула свою версию гибели отравившихся детей из Красной Сопки
1 октября, 01:32
Сентябрь
Четверых погибших от отравления детей из Красной Сопки похоронили в одной могиле
30 сентября, 08:46
Пожилая пара погибла в аварии в Красноярском крае
На юге Красноярского края произошла авария, в которой погибла пожилая супружеская пара. Об этом заявили в Госавтоинспекции.
30 сентября, 01:13
Найденный у отравившейся семьи дихлофос мог быть подделкой
28 сентября, 05:10
Родители погибших детей рассказали, что не проветривали дом после дихлофоса
27 сентября, 11:38
Продавцы пельменей «Олимп» пожаловались на травлю после смерти детей
27 сентября, 07:06
Два пенсионера погибли при пожаре на юге Красноярского края
Сегодня ночью, 27 сентября, в Красноярском крае при пожаре в жилом доме погибли два человека. Об этом рассказали в МЧС.
27 сентября, 02:38
Дядя погибших от отравления детей под Красноярском боится за семью после трагедии
27 сентября, 01:44

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