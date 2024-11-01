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Ноябрь
Синоптики прогнозируют нестабильный и теплый ноябрь в Красноярске
Начальник отдела метеопрогнозов гидрометцентра Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов дал прогноз погоды на ноябрь в Красноярске, центральных и южных районах края.
1 ноября, 08:28
Красноярский синоптик дал прогноз на ноябрь. Погода будет «нестабильной»
1 ноября, 08:18
Красноярцам пообещали жару на ноябрьских праздниках
1 ноября, 06:46
Снег и минусовые температуры пообещали синоптики в Красноярске 1 ноября
В Красноярске первого ноября в городе ожидаются минусовые температуры.
1 ноября, 01:02
Октябрь
Мокрый снег и похолодание до +1 обещают в Красноярске 30 октября
Сегодня, 30 октября, в Красноярске ожидается небольшое похолодание.
30 октября, 01:03
Заморозки до -10: красноярцам рассказали о погоде на начало ноября
28 октября, 08:27
В Красноярск придет потепление до +9. Публикуем прогноз
Рассказываем, какая погода ждет жителей Красноярска в выходные, 26 и 27 октября.
25 октября, 01:00
В Красноярске потеплеет до +7. Прогноз от синоптика
В ближайшие дни в Красноярске ожидается потепление до +7 градусов. Такая погода задержится в городе до конца этой недели.
23 октября, 09:44
Красноярск накрыл утренний снегопад
Сегодня, 23 октября, в Красноярске и его окрестностях утром выпал снег. Также в городе был утренний туман.
23 октября, 01:12
Смотрим, какая погода будет в ноябре в Красноярске. Публикуем прогноз
22 октября, 05:35
В Красноярске 21 октября ожидается до +6, снег с дождем и сильный ветер
Сегодня, 21 октября, в Красноярске ожидается мокрый снег с дождем и сильные порывы ветра. Об этом рассказали в Среднесибирском УГМС.
21 октября, 02:02
Дождь и небольшое потепление придут в Красноярск на выходных. Публикуем прогноз
18 октября, 01:11
Красноярцам рассказали о грядущем похолодании до -13 градусов
16 октября, 05:50
В Красноярский край в ближайшие дни нагрянут морозы. Похолодает до -24 градусов
16 октября, 05:17
На север Красноярского края обрушатся штормовой ветер и метель
Сегодня, 14 октября, на севере Красноярского края объявили штормовое предупреждение. Об этом заявили в МЧС.
14 октября, 01:49
На рабочей неделе в Красноярске будет холодно и немного снежно. Вот прогноз
13 октября, 04:33
В Красноярск придет похолодание до -4. Публикуем прогноз
11 октября, 01:07
На Красноярск обрушился штормовой ветер и ливень. Деревья гнутся, ничего не видно
9 октября, 12:06
Красноярцев предупредили о штормовом ветре до 25 м/с
9 октября, 03:28
Красноярск в октябре накрыла метель. Холодно и красиво
8 октября, 11:13

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