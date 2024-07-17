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Погоня

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2024
Машину красноярцев расстреляли и разбили битами из-за пыли на дороге
Красноярцы по пути на озеро поссорились с мужчиной на дороге. В итоге все кончилось погоней, стрельбой из «пневмата» и разбитой машиной.
17 июля, 12:19
Жители гнались на машине за медведем по поселку в Красноярском крае
Медведь пришел в поселок Раздолинск Красноярского края. Там его заметили жители и решили выгнать на машине.
14 июля, 06:42
В Красноярске водитель скрывался от ГИБДД и насмерть разбился о столб. Авто разорвало
9 апреля, 04:35
В Красноярске 17-летний водитель устроил разборки с пистолетом из-за ссоры в соцсетях
В Красноярске 17-летний водитель устроил драку и погоню со стрельбой. Он поругался с другим жителем в соцсетях.
15 января, 05:46
2023
В Енисейске ищут мужчину, который убил друга жены и мог утонуть при побеге от полиции
В Енисейске ищут 56-летнего мужчину, который из-за ревности убил друга жены и, возможно, утонул, убегая от полиции.
25 сентября 2023, 01:19
Житель края попытался убить друга жены и утонул во время полицейской погони
В Енисейске 56-летний мужчина из-за ревности пытался застрелить друга жены и утонул, убегая от полиции.
18 сентября 2023, 08:42
В Ачинске водитель устроил гонки с ГИБДД, но врезался в забор
В Ачинске накажут водителя, который устроил гонки с полицией.
6 июля 2023, 12:24
«Давай, родная, за хип-хоп». Инспекторы на трех авто ловили пьяного водителя дровами под смех очевидцев
В Подгорном сотрудники ГИБДД пытались остановить водителя «Хонды», который, предположительно, был пьян.
1 июля 2023, 13:48

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