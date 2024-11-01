prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Похолодание

Выбрать дату
Ноябрь
Снег и минусовые температуры пообещали синоптики в Красноярске 1 ноября
В Красноярске первого ноября в городе ожидаются минусовые температуры.
1 ноября, 01:02
Октябрь
Мокрый снег и похолодание до +1 обещают в Красноярске 30 октября
Сегодня, 30 октября, в Красноярске ожидается небольшое похолодание.
30 октября, 01:03
Заморозки до -10: красноярцам рассказали о погоде на начало ноября
28 октября, 08:27
Красноярцам рассказали о грядущем похолодании до -13 градусов
16 октября, 05:50
В Красноярский край в ближайшие дни нагрянут морозы. Похолодает до -24 градусов
16 октября, 05:17
В Красноярск придет похолодание до -4. Публикуем прогноз
11 октября, 01:07
В Красноярске обещают заморозки до -7 и снег на этой неделе. Говорим с синоптиком
7 октября, 08:37
7 октября в Красноярске ожидается до +17. А после похолодает
7 октября, 01:13
Сентябрь
Божьи коровки продолжают атаковать города Красноярского края. Когда это закончится?
23 сентября, 06:39
Бабье лето — всё! На рабочей неделе в Красноярске похолодает и пойдут дожди
22 сентября, 03:16
«Это называется осень»: в Красноярском крае выпал первый снег
В Красноярском крае прошел первый снегопад. Жители края в соцсетях делятся фото и видео первого снега.
16 сентября, 03:45
16 сентября в Красноярске может выпасть первый снег
16 сентября, 02:11
В Красноярске резко похолодает до 0 градусов. Публикуем прогноз
13 сентября, 01:12
Красноярцы жалуются на качество картошки, а в магазинах проблемы с поставками. Почему
12 сентября, 11:58
Похолодание до +12 и дожди. Прогноз на первую рабочую неделю сентября в Красноярске
Публикуем прогноз погоды в Красноярске со 2 по 6 сентября. В первую рабочую неделю сентября в городе ожидается резкое похолодание и дожди.
2 сентября, 01:56

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика