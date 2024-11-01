Похолодание до +12 и дожди. Прогноз на первую рабочую неделю сентября в Красноярске

Публикуем прогноз погоды в Красноярске со 2 по 6 сентября. В первую рабочую неделю сентября в городе ожидается резкое похолодание и дожди.