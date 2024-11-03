prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Похороны

Выбрать дату
Ноябрь
Гроботерапия: красноярка взялась за организацию похорон для живых за 400 тысяч рублей
3 ноября, 04:58
Жительнице Дивногорска не давали выплату на похороны мужа из-за опечатки
Жительница Дивногорска дважды не смогла получить социальную выплату на погребение умершего мужа.
2 ноября, 06:58
Октябрь
Погибшего в Охотском море 15-летнего красноярца похоронили в закрытом гробу
25 октября, 07:13
Погибшего в Охотском море 15-летнего красноярца похоронят с отцом в один день
23 октября, 07:48
Погибшего в Охотском море 15-летнего подростка могут похоронить в Красноярске
20 октября, 07:46
Сентябрь
Четверых погибших от отравления детей из Красной Сопки похоронили в одной могиле
30 сентября, 08:46
В Красной Сопке хоронят четверых отравившихся детей. Люди несут игрушки
30 сентября, 05:34
Стала известна дата похорон погибших от отравления детей из Красной Сопки
26 сентября, 06:55
Семье из Красной Сопки собирают деньги на похороны погибших от отравления детей
25 сентября, 06:04
Август
Что красноярцы думают о похоронах живых людей, которые проводят в России
26 августа, 12:07
Гроботерапия: в Красноярске могут начать хоронить живых. Что это и зачем?
21 августа, 12:17
Годовалый мальчик умер от кори. Родители лечили его сами, а потом тайно похоронили
2 августа, 05:25
Май
«Будет добиваться правды». Мать пока не может похоронить сгоревшего у военкомата в Питере красноярского актера
6 мая, 01:55
Апрель
В крае простились с погибшими в ДТП с пьяным полицейским в Шерегеше
В Бородино прошло прощание с двумя жителями края, которые погибли в Шерегеше.
26 апреля, 02:21
Родственники и друзья рассказали о погибших в ДТП с пьяным полицейским в Шерегеше
24 апреля, 07:29
Погибшего в Бангкоке красноярца похоронили в Кемерове
13 апреля, 02:23
Тело погибшего в Бангкоке красноярца вернули в Россию
11 апреля, 02:13
Март
Тело блокадницы вернули с кладбища для безродных и перезахоронили в селе Байкит
В селе Байкит Красноярского края перезахоронили пережившую ленинградскую блокаду Валентину Чебыкину, которую ранее погребали на кладбище для безродных.
3 марта, 09:01
Февраль
Тело блокадницы вернут домой с кладбища для безродных в Красноярске и перезахоронят
27 февраля, 01:57
Январь
Стала известна дата похорон автоблогера Андрея Бороды
Прощание с умершим красноярским автоблогером Андреем Бородой состоится в пятницу, 19 января.
18 января, 01:02

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика