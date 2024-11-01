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Покушение на убийство

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2024
«Пошла кровь из головы»: мальчик, которого мать напоила «Азелитом», дал показания
1 ноября, 06:00
Мать, заставившую сына выпить чистящее средство, обвинили в покушении на убийство
23 октября, 05:45
В Красноярске задержали мужчину, напавшего с ножом на бывшую и ее дочь
9 октября, 01:26
«Не травила я его»: мать, напоившая сына очистителем, теперь винит во всем ребенка
27 августа, 10:16
Быков не смог обжаловать приговор за расстрел бизнесмена на улице
Адвокат бизнесмена и политика Анатолия Быкова, осужденного на 20 лет строгого режима, пытался обжаловать один из приговоров. Однако суд оставил решение без изменений.
2 августа, 05:43
«У меня четверо детей, я их одна поднимаю». Жительницу Красноярского края, напоившую сына очистителем, отправили в СИЗО
17 июля, 09:48
«Чтобы замолчал». В крае мать побила 11-летнего сына кочергой и заставила его выпить чистящее средство
16 июля, 05:29
На юге края бизнесмен расстрелял двух братьев. Мать боится, что он избежит наказания
12 апреля, 08:11
2023
Красноярец порезал ножом соседей за «громкую музыку»
В Красноярске 28-летний мужчина напал с ножом на соседей и ранил их. Он имеет психическое заболевание. Его обвиняют в покушении на убийство двоих человек.
26 декабря 2023, 05:00
«Норильского маньяка» арестовали за покушение на убийство троих человек
Суд заключил под стражу до 29 января 30-летнего жителя Норильска. Его обвиняют в покушении на убийство троих человек. В чатах жители города окрестили его «маньяком». Свои поступки он объясняет голосами в голове.
2 декабря 2023, 10:40
«Норильский маньяк» нападал из-за голосов в голове. Обвинили в покушении на убийство
Полиция передала уголовное дело следственному комитету о жителе Норильска, которого теперь обвиняют в покушение на убийство двух или более человек. В чатах жители окрестили его «маньяком». Свои поступки он объясняет голосами в голове.
1 декабря 2023, 13:03
Житель Красноярского края пытался задушить свою спящую бабушку. Она отбилась
В Нижнеингашском районе края пьяный мужчина пытался задушить свою спящую бабушку из-за денег. Пенсионерка от него отбилась и убежала.
29 ноября 2023, 08:20
«Решил проверить, сможет ли убить человека». В Красноярске напали на организатора выступлений Хакамады. Его ударили ножом в шею
20 октября 2023, 05:40
Житель края попытался убить друга жены и утонул во время полицейской погони
В Енисейске 56-летний мужчина из-за ревности пытался застрелить друга жены и утонул, убегая от полиции.
18 сентября 2023, 08:42

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