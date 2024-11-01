«Норильский маньяк» нападал из-за голосов в голове. Обвинили в покушении на убийство

Полиция передала уголовное дело следственному комитету о жителе Норильска, которого теперь обвиняют в покушение на убийство двух или более человек. В чатах жители окрестили его «маньяком». Свои поступки он объясняет голосами в голове.