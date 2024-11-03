prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Поликлиника

Выбрать дату
2024
Перекрытый нижний ярус Театральной площади в Красноярске могут открыть в декабре
3 ноября, 11:18
Сколько врачей не хватает в Красноярском крае? И что с этим делают?
11 октября, 08:46
Красноярцы жалуются на нехватку окулистов и других врачей. Очереди даже в платных
8 октября, 14:41
«Врачей нет — ищите, где хотите». Красноярцы ждут прием у врача по несколько недель и ругаются на поликлиники
1 октября, 06:30
Это жесть. Красноярка написала гневный пост о поликлинике. Она просидела в очереди полдня
29 сентября, 06:16
Красноярский врач рассказала, кому можно и нельзя ставить прививку от гриппа
В Красноярском крае стартовала прививочная кампания против гриппа. Красноярский врач объяснила, кому из граждан можно и нельзя вакцинироваться.
11 сентября, 08:21
Стало известно о состоянии красноярца, которому было плохо возле поликлиники
В краевом минздраве рассказали «Проспекту Мира» о состоянии мужчины, которому стало плохо на одной из остановок Красноярска. Ранее очевидцы обвинили врачей поликлиники в бездействии.
6 сентября, 09:27
Из детской поликлиники эвакуировали врачей и пациентов. Люди стоят под дождем
4 сентября, 08:09
В СК рассказали о состоянии рабочих, упавших в шахту лифта на стройке поликлиники
Сегодня утром, 2 июля, на строительной площадке на правобережье Красноярска двое рабочих упали с высоты 7 этажа и выжили.
2 июля, 07:03
Для новой поликлиники в Солнечном выбрали место. Но денег на проектирование нет
Для новой поликлиники в Солнечном выбрали место, но строительство начнется не скоро.
24 июня, 04:13
В Красноярске зафиксировали новые случаи заболевания корью
21 апреля, 05:05
В Красноярске возле поликлиники сбили врача
В Красноярске возле поликлиники на улице Мате Залки, 23 сбили женщину с ребенком. Оказалось, что она работает врачом в этом медучреждении.
18 апреля, 11:29
В Канске женщина отсудила 30 тысяч за травмы. Она упала в асфальт лицом у поликлиники
46-летняя жительница города Канск в Красноярском крае остудила с Канской межрайонной детской больницы 30 тысяч рублей компенсации за травмы, полученные из-за падения на крыльце учреждения.
11 марта, 05:53
Красноярцы не могут записаться к узким специалистам в поликлиниках. Что делать?
21 февраля, 08:43
Диспансеризация в 2024 году: кто может пройти, как записаться и что туда входит
20 февраля, 10:18
2023
Как будут работать больницы в новогодние праздники? Публикуем график
28 декабря 2023, 01:13
Молодой терапевт сбежала из поликлиники. Она рассказала, что врачи пьют и выживают
Красноярский врач-терапевт Ольга Заколодняя рассказала о проблемах системы здравоохранения и причинах своего увольнения из поликлиники. Она проработала там чуть больше года.
19 декабря 2023, 13:14
В рентген-кабинете поликлиники рухнул потолок. Ремонт делали три года назад
19 октября 2023, 06:11
В Красноярске стоматология наживалась на бесплатных зубных протезах для ветеранов
Сотрудники городской стоматологии № 8 брали деньги за медуслуги, которые обеспечивались соцподдержкой. Так они получили 80 тысяч рублей из краевого бюджета.
16 октября 2023, 07:12
Появился топ худших поликлиник Красноярска по отзывам в интернете
4 октября 2023, 10:13

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика