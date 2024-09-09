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Полицейский

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В Красноярске задержали одного из главных борцов с коррупцией за взятку криптой
9 сентября, 08:48
В Красноярске мужчину спасли от падения с Октябрьского моста
В Красноярске сотрудник полиции во внерабочее время спас мужчину от необдуманного поступка. Тот оказался за перилами на краю Октябрьского моста. Об этом рассказали в МВД.
22 июля, 03:42
В Хакасии мужчина отобрал пистолет у полицейского, выстрелил ему в живот и сам умер
В Черногорске 41-летний житель выстрели в полицейского, а позже сам скончался.
2 июня, 13:42
Двое жителей напали на полицейских в центре Минусинска. Возможно, из-за Z на машине
4 марта, 07:51
Помилованный экс-наемник сломал нос полицейскому под Красноярском
11 февраля, 03:31
2023
Активистка обвинила полицейского в избиении — на нее завели дело о ложном доносе
14 декабря 2023, 12:43
Одного из главных красноярских борцов с коррупцией будут судить за взятки
22 ноября 2023, 06:05
В Никарагуа появилась мемориальная доска в честь погибшего на СВО полицейского
8 ноября 2023, 09:45
В Красноярске экс-полицейский получил взятку за отмену расследования
28 августа 2023, 06:40
Глава МВД РФ объявил о «критической» нехватке полицейских. А что в Красноярске?
11 августа 2023, 08:08
В Красноярском крае мужчина чуть не откусил ухо полицейскому
В Лесосибирске житель напал на свою возлюбленную. Когда та вызвала полицию, мужчина накинулся на одного из сотрудников.
4 августа 2023, 09:32
Экс-полицейского, который воровал наркотики из вещдоков, осудили еще раз
В Богучанском районе экс-полицейскому, который украл с работы килограмм наркотиков, добавили срок. Теперь он проведет 10 лет в колонии строгого режима.
12 июля 2023, 06:11

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