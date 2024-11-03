Пенсионерка заплатила компьютерному мастеру 865 тысяч. Его осудят за мошенничество

В Красноярском крае будут судить компьютерного мастера, который взял с пенсионерки 865 тысяч за ремонт. Она нашла его по брошюре из почтового ящика.