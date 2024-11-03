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Полиция

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3 ноября
Три человека погибли в ДТП с трактором на трассе под Красноярском
3 ноября, 12:37
У матери забрали ребенка за пьяные стримы — теперь она ведет их в приюте, но трезвая
3 ноября, 09:53
Двое водителей скончались после ДТП на трассе в Красноярском крае
3 ноября, 08:50
2 ноября
Красноярский автовокзал эвакуировали из-за «оперативных мероприятий»
2 ноября, 08:34
Красноярцы массово ведутся на новую схему мошенничества со звонком «из поликлиники»
Красноярцев предупредили о новой схеме мошенничества. О ней рассказали полицейские. Людям звонят якобы из поликлиники и предлагают скачать приложение для прохождения дополнительных обследований.
2 ноября, 07:59
В Канске у молодой матери изъяли ребенка за пьяные стримы
2 ноября, 06:17
«Рыдали и убегали»: в Красноярске вебкам-модель хочет закрыть студию, где работала
2 ноября, 03:59
Пенсионерка заплатила компьютерному мастеру 865 тысяч. Его осудят за мошенничество
В Красноярском крае будут судить компьютерного мастера, который взял с пенсионерки 865 тысяч за ремонт. Она нашла его по брошюре из почтового ящика.
2 ноября, 03:59
1 ноября
На трассе в Красноярском крае нашли мертвого медведя без лап
На 676 километре автодороги Р-255 «Сибирь» в Красноярском крае грузовик сбил медведя. Труп животного нашли полицейские на обочине.
1 ноября, 07:13
Схватил за волосы и бросил на асфальт. В Красноярске парень избил девушку на улице
1 ноября, 05:42
30 октября
«Очень позорно это вспоминать»: красноярку заманили в вебкам и «кинули» на деньги
30 октября, 08:29
29 октября
Стрельба, ОПГ, поножовщина: вспоминаем громкие истории с участием цыган в Красноярске
29 октября, 08:10
После лобового ДТП на трассе в Красноярском крае погибли еще двое человек
29 октября, 05:17
На севере Красноярского края неизвестные выбросили 475 бутылок коньяка
В Красноярском крае неизвестные выбросили почти 500 бутылок коньяка. Алкоголь нашли в норильской тундре.
29 октября, 01:12
28 октября
В лобовом ДТП на трассе погиб один человек и шестеро пострадали
В Манском районе на 881 километре автодороги Р-255 «Сибирь» произошла смертельная авария с тремя машинами.
28 октября, 11:29
«Ничего не боятся»: жители Красноярска жалуются на закладчиков и публикуют объявления
28 октября, 04:51
26 октября
Появилась байка о маньяке, убивающем за карточный долг. Что говорят в МВД и СК
26 октября, 06:12
24 октября
В Ачинске работники завода украли тонну никеля и меди
В Ачинске четверых мужчин подозревают в хищении металла с металлургического предприятия. Они вывезли тонну никеля и меди в гараж с помощью сообщников и продали. Об этом рассказали в краевом СК и полиции.
24 октября, 10:24
Хакеры взломали школьные журналы по всей РФ. Школьникам шлют угрозы и ставят пятерки
24 октября, 08:11
В сибирских школах с учениками проводят беседы о вреде квадробинга. А в Красноярске?
24 октября, 05:21

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