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2024
Мэрия Красноярска закрывает управление по строительству метро
В администрации Красноярска опубликовали постановление о ликвидации управления по строительству красноярского метрополитена. Муниципальное предприятие упразднят до 31 января 2025 года.
2 ноября, 05:15
В Красноярске стали принудительно вывозить брошенные машины
1 октября, 07:18
Сайт реестра электронных повесток заработал в России
В России заработал сайт реестра электронных повесток. Он доступен по адресу реестрповесток.рф.
18 сентября, 09:27
2023
Узнали у депутата, что меняет постановление о КРТ в Красноярске. Спойлер: пока ничего
25 декабря 2023, 12:17
Красноярскую активистку задержали после заседания по выдвижению Дунцовой в президенты
18 декабря 2023, 11:22
В Красноярске составили список мест, где будут выдавать противогазы «в военное время»
Администрация Красноярска опубликовала постановление о пунктах выдачи противогазов «в военное время». Все они находятся в учебных заведениях.
20 июля 2023, 01:58

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