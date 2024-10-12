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Пострадавший

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Октябрь
В красноярской многоэтажке взрывом выбило стекла на балконе. Один человек пострадал
12 октября, 02:08
Август
В Красноярске взорвался гараж, пострадал человек
Сильный взрыв произошел гаражном кооперативе на улице Водопьянова в Красноярске.
31 августа, 09:36
Кирпичная стена рухнула на красноярца во время ремонта в квартире. Он в больнице
21 августа, 07:59
«Почему с ними никто не борется?»: женщину у дома на тротуаре сбил самокатчик и уехал
12 августа, 11:22
Рухнувший на пенсионерку фасад дома должны были отремонтировать еще 2 года назад
9 августа, 11:35
В Красноярске рабочий не удержался на тросе и упал с высоты 9 этажа
В Красноярске на улице 40 лет Победы с высоты девятого этажа упал рабочий.
8 августа, 04:04
На трассе 20-летний водитель без прав устроил смертельную аварию. Машину расплющило
В Боготольском районе ночью в аварии погибли три человека.
4 августа, 05:21
77-летнюю красноярку, которой кусок балкона пробил череп, выписали из больницы
77-летнюю женщину, на которую упал кусок балкона в центре Красноярска, выписали из больницы.
2 августа, 04:36
Июль
В Красноярске из окна 8 этажа выпал 1,5-годовалый мальчик. Он в больнице
27 июля, 12:37
На трассе 20-летний водитель влетел в легковушку и погиб. Еще пять человек пострадали
В Балахтинском районе в аварии погиб 20-летний водитель. В аварии пострадали еще пять человек.
8 июля, 08:06
Июнь
«Посмотрел как-то не так». После драки у бара на Молокова возбудят дело. Мужчину били семеро человек
3 июня, 05:06
Май
Три авто столкнулись у Николаевского моста. Машина перевернулась, собралась пробка
31 мая, 02:53
Красноярец проломил лоб в драке с футболистами «Енисея». Кто виноват в конфликте?
16 мая, 07:10
Пострадавшему в жуткой аварии на Октябрьском мосту мальчику не удалось спасти ногу
15 мая, 07:19

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