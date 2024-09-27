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Повреждения

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В Красноярске больше 10 машин пострадали из-за снятого асфальта на Николаевском мосту
27 сентября, 03:07
Красноярскому аэропорту выставили иск за птиц на взлетной полосе
16 августа, 09:30
«Камни летят во все стороны». В Красноярске коммунальщики повредили припаркованные автомобили во время покоса травы
15 августа, 09:11
2023
Ветер сорвал крыши домов в Красноярске. Смотрите, как жутко
20 ноября 2023, 08:13
От урагана в Красноярске пострадало больше 40 авто и 70 домов
В мэрии Красноярска рассказали, сколько домов, машин, заборов и других объектов пострадали от ураганного ветра 19 ноября.
20 ноября 2023, 07:09
В Минусинске после ливня и ветра нашли почти десяток разбитых авто
В Минусинске продолжают фиксировать масштаб разрушений из-за сильного ливня и ветра. Почти десяток авто оказались повреждены.
14 июля 2023, 03:50

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