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2024
Названы лучшие рестораны Сибири. В список попали 7 красноярских заведений
18 октября, 01:35
18 красноярских ресторанов претендуют на звание лучшего в Сибири
27 сентября, 02:18
Более 40 красноярских ресторанов попали в список премии WhereToEat
17 сентября, 06:27
В Красноярске задержали директора дома детства. За что?
12 сентября, 01:12
Красноярский бар попал в топ-10 лучших в стране
23 августа, 01:09
Два красноярских ресторана попали в шорт-лист международной премии за дизайн
6 августа, 06:17
Только одно красноярское заведение попало в шорт-лист главной барной премии
31 июля, 01:59
17 красноярских баров вошли в топ лучших в России
Красноярские бары вошли в лонг-лист всероссийской премии Where2drink. Russian Bar Awards 2024.
24 июля, 09:11
Визажист из Красноярска попала в финал мировой премии
Красноярский визажист Екатерина Келлер попала в финал мирового конкурса стилистов, парикмахеров и визажистов One Shot Hair Awards.
24 июля, 02:09
Красноярский музтеатр получил сразу три «Золотых маски»
В Москве 24 июня прошло объявление лауреатов премии «Золотая маска» — главной театральной награды в стране. Три награды получил Красноярск.
25 июня, 01:35
Красноярские фудблогеры оценили итоги ресторанной премии WhereToEat
18 апреля, 01:27
Шесть красноярских ресторанов попали в топ лучших в стране. Вот какие
17 апреля, 01:08
В шорт-лист премии WhereToEat попали 6 заведений Красноярска. Смотрим какие
18 марта, 10:57
Красноярского шеф-повара номинировали на звание лучшего в стране
13 марта, 06:34
17 красноярских ресторанов попали в лонг-лист премии WhereToEat. Смотрим какие
В список лучших заведений по версии российской ресторанной премии WhereToEat вошли 17 ресторанов и кафе Красноярска.
11 марта, 12:02
2023
Два красноярских ресторана взяли «пальмовую ветвь» в престижной премии
Два красноярских ресторана вошли в число победителей VI национальной профессиональной премии «Лучшие в индустрии — 2023». Лауреатов наградили 5 декабря в Москве.
6 декабря 2023, 04:35
Названые лучшие рестораны Сибири. В список попали 12 красноярских заведений
В Красноярске прошла церемония награждения ресторанной премии WhereToEat Siberia 2023.
13 октября 2023, 01:26
Актриса Юлия Высоцкая составила свой топ заведений Красноярска
Во время гастролей в Красноярске актриса, телеведущая и кулинар Юлия Высоцкая оценила пять городских заведений. Своими впечатлениями она поделилась в соцсетях.
12 октября 2023, 11:40
Красноярское кафе-павильон с пловом и лепешками попало в список ресторанной премии
2 октября 2023, 01:46
40 красноярских ресторанов попали в список премии WhereToEat. Вот какие
В сибирском списке лучших заведений по версии премии WhereToEat оказалось 40 ресторанов и кафе Красноярска.
16 сентября 2023, 08:55

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