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Приставы

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2024
Красноярец с долгом на полмиллиона по алиментам попытался убежать от приставов
В Красноярске мужчина с долгом по алиментам более 500 тысяч рублей попытался сбежать от судебных приставов, однако его сумели догнать.
19 октября, 06:37
Приставы предложили красноярке пойти на СВО из-за долга в миллион рублей
7 октября, 08:55
Красноярские приставы заставили мужчину вырыть из могилы захороненный прах тещи
18 сентября, 07:04
Мать-одиночка почти год не могла получить от приставов уплаченные алименты
В Красноярском крае мать-одиночка почти год не могла получить от судебных приставов алименты, которые заплатил отец ребенка.
29 июля, 05:07
Нож, шприц и электрошокер: приставы рассказали, что жители края хотели пронести в суд
Приставы рассказали, какие предметы жители Красноярского края пытались пронести на заседания в судах в 2024 году.
20 июня, 03:05
Главу отдела судебных приставов осудили за прощение 70 штрафов. Она выплатит их сама
Экс-начальнице отдела судебных приставов по Большемуртинскому району вынесли приговор за незаконное прекращение 70 исполнительных производств.
18 июня, 01:37
Улететь отдыхать за границу не могут 215 тысяч жителей Красноярского края из-за долга
Красноярские судебные приставы рассказали, что 215 тысяч жителей Красноярского края не смогут выехать за пределы страны из-за задолженностей.
20 мая, 01:37
Больше 200 красноярских мигрантов выдворили из России с начала года
11 апреля, 03:53
Красноярские приставы начали устанавливать блокираторы колес на автомобили должников
Судебные приставы стали использовать блокираторы колес на автомобилях красноярцев, у которых накопились «значительные» долги. Теперь транспорт могут заблокировать во время рейдов.
17 января, 10:33
2023
Экс-депутат Гольдман задолжал 7,2 миллиона по алиментам
2 декабря 2023, 08:25
«В формате сторителлинга». Красноярские приставы начали опубличивать персональные данные должников по алиментам
ФССП России по Красноярскому краю запустила проект «Внимание! Разыскивается папа/мама». Приставы рассказывают в «формате сторителлинга» о жизни должников по алиментам.
30 ноября 2023, 07:54
Убийцу 23-летней студентки Веры Пехтелевой могли освободить от выплаты компенсации
Жителя Кемерова Владислава Канюса, которого осудили за жестокое убийство своей бывшей девушки Веры Пехтелевой, помиловали после участия в СВО. Его могли освободить и от выплаты компенсации семье убитой.
16 ноября 2023, 03:39
Приставы отрицают, что предлагали матери двоих детей пойти на СВО из-за долгов
1 ноября 2023, 07:59
Медиаменеджер из Красноярска попала в базу приставов из-за оплаченного долга
Медиаменеджер из Красноярска Гульнара Баженова оказалась в банке данных исполнительных производств из-за долга в 300 рублей. Она говорит, что оплатила его ещё в марте.
21 июля 2023, 06:56
Пристав «простила» красноярцам долги в миллион рублей. Почему и что теперь будет
Начальник отдела судебных приставов по Свердловскому району Красноярска подделала письмо от полиции — в итоге должники не заплатили штрафы. Сотрудницу осудили.
14 июня 2023, 06:52
Больной туберкулёзом отказался от лечения и сбежал из больницы
23 мая 2023, 09:08

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