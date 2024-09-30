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Прививки

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2024
В Красноярске снова не хватает вакцины для младенцев? Спросили клиники и минздрав
30 сентября, 11:51
Прививка от гриппа: где и за сколько ставить в Красноярске и что нельзя делать после
24 сентября, 07:57
К жителям Тихих Зорь пришли медики и просили привиться. Один из жильцов заболел корью
23 апреля, 07:43
Еще один красноярец заболел корью. Врачи просят соседей привиться
10 апреля, 08:51
Где в Красноярске можно поставить прививку от клеща и зачем она нужна
9 апреля, 08:55
Эксперт рассказал, кому нужно ставить прививку от клеща
Эксперт центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев рассказал, как обезопасить себя от клещей и стоит ли делать прививку.
9 апреля, 08:53
Когда в Красноярск привезут вакцины против кори? Ответ поставщика
8 апреля, 08:46
Красноярцы не могут поставить прививки своим маленьким детям. Что отвечает минздрав?
27 марта, 08:47
Педиатр заявила о дефиците вакцин в Красноярске. Что ответили в минздраве?
22 февраля, 07:18
Педиатр рассказала, что в красноярских клиниках возникли проблемы с вакцинами
21 февраля, 03:30
Двое малышей попали в реанимацию с судорогами. Мать винит в этом прививки
16 февраля, 09:26
В Солнечном домашняя кошка заболела бешенством. В зону риска попали 25 домов
19 января, 01:39
2023
В Красноярский край поставят вакцину от кори и краснухи. В регионе был дефицит
В Россию поставят 344 тысячи доз вакцины для профилактики кори, краснухи и паротита. В крае осенью был дефицит препарата.
21 декабря 2023, 03:29
Вакцина закончилась?. Красноярцы пожаловались, что не могут привить детей от краснухи, кори и паротита
17 сентября 2023, 10:39
Красноярцы пожаловались, что не могут привиться от ковида. Вакцина закончилась
5 сентября 2023, 10:07
Могут ли красноярцы заразиться менингитом через посылки со склада Ozon
10 июля 2023, 06:01
Когда ставят прививки от кори, коклюша и гепатита — и кому надо ревакцинироваться
31 мая 2023, 11:11

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