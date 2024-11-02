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В России заработал реестр электронных повесток, но все осталось по-старому. Что?
2 ноября, 06:36
Больше 4 тысяч красноярцев призовут в армию. Их обещают не отправлять на СВО
7 октября, 05:42
Обещают не отправлять на СВО: военком рассказал о весеннем призыве и новых правилах
5 апреля, 09:51
Жителю Емельяново грозит 5 лет колонии за «призыв к насилию» над участниками СВО
6 марта, 04:18
Красноярцы обсуждают призыв Матвиенко больше рожать и просят зарплату как у Котюкова
15 февраля, 08:09
2023
4 тысячи красноярцев призывают в армию. Их обещают не отправлять в зону СВО
6 октября 2023, 09:19
С началом осеннего призыва жители Красноярска получат повестки на «Госуслугах»
26 сентября 2023, 14:19
Штраф за неявку в военкомат увеличили до 30 тысяч рублей
31 июля 2023, 12:12
Призывникам запретят уезжать из России сразу после направления повестки
Гражданам России, которые подлежат призыву на военную службу, запретят выезд из России со дня направления повестки.
25 июля 2023, 12:27
Призывать в армию собираются до 30 лет. Нижний предел до 21 года решили не повышать
21 июля 2023, 07:44
Военкомы будут отбирать у уклонистов водительские права. В ГИБДД рассказали как
9 июля 2023, 10:42
Новый закон о воинской службе — что изменится для красноярцев
19 апреля 2023, 10:46
Электронная повестка: законно ли это и кому она может прийти? Рассказывает адвокат
19 апреля 2023, 06:08
В Красноярск пришла разнарядка о наборе военнослужащих по контракту
10 апреля 2023, 09:07
Как пройдет весенний призыв в армию в Красноярске
2 марта 2023, 09:06
Кого из Красноярска призовут на военные сборы в 2023 году?
8 февраля 2023, 07:10
2022
Кому по закону положена отсрочка от призыва?
3 ноября 2022, 13:55

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