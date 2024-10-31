prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Пробка

Выбрать дату
Октябрь
Красноярцы стоят в жутких пробках на Коммунальном мосту и в центре
31 октября, 12:15
Сентябрь
Красноярцы встали в пробку около «Гремячей гривы» из-за фестиваля
Проблемы с движением появились около «Гремячей гривы» — в пробке стоят несколько улиц.
29 сентября, 07:41
Красноярцы стоят в многокилометровой пробке на выезде из города
28 сентября, 07:36
«Кто на "Столбы"?». Красноярцы второй день стоят в километровом заторе на выезде из города
На выезде из Красноярска в воскресенье днем образовались пятикилометровая пробка.
22 сентября, 07:46
«Есть похавать у кого?»: красноярцы снова попали в огромную пробку на въезде в город
8 сентября, 09:58
«Может пешком?»: красноярцы встали в огромную пробку из-за перекрытия Дубровинского
6 сентября, 01:54
Пробка под Красноярском растянулась на 30 километров
1 сентября, 10:28
Август
«Да я же успевала на работу...». Красноярцы снова встали в пробку в центре из-за аварии с автобусом
19 августа, 04:58
«Где отказ подписать на метро?». Красноярцы в пятницу встали в огромную пробку в центре и на Коммунальном мосту
16 августа, 04:11
На Брянской четыре водителя после ДТП перекрыли дорогу. В пробке стоят пять улиц
15 августа, 06:12
«Там тоже метро строят?». Красноярцы встали в пробку из-за массовой аварии на Николаевском мосту
13 августа, 11:00
Сравнивают с Китаем и зовут пить пиво. Что пишут красноярцы, стоя в огромной пробке на Коммунальном мосту
13 августа, 02:38
«Может всем обратно вернуться?»: красноярцы снова стоят в пробке на въезде в город
11 августа, 10:23
Из-за постоянных воскресных пробок на въезде в Красноярск будет дежурить экипаж ДПС
11 августа, 05:01
«Метро быть. Ура, товарищи!»: красноярцы встали в пробку на Коммунальном мосту
10 августа, 03:12
«Счастливых голодных игр»: красноярцы встали в традиционную пробку на въезде в город
4 августа, 10:52
Красноярцы вновь встали в многокилометровую пробку на выезде из города
3 августа, 07:13
Июль
«Увидимся через неделю»: красноярцы снова встали в пробку на въезде в город
На въезде в Красноярск вечером 28 июля образовалась пробка — люди ругаются и пытаются подбодрить друг друга.
28 июля, 10:19
«Меня мама на даче с окрошкой ждет»: красноярцы встали в пробку на выезде из города
27 июля, 05:08
На Металлургов после аварии загорелась машина. Проспект сковала пробка
24 июля, 04:22

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика