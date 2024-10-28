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Продажа

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Октябрь
Хамство, плесень и обман: рассказываем о худших магазинах у дома в Красноярске
28 октября, 10:16
В Красноярске продают офисное здание за 180 миллионов. Там есть сауна и бассейн
В Красноярске на улице Цимлянской за 180 миллионов рублей продают офисное здание, которое принадлежит золотодобывающей компании «Полюс».
26 октября, 02:10
В Красноярске за 250 миллионов продают особняк, где жил беглый депутат Гольдман
25 октября, 06:23
Женщина потеряла в Красноярске сумку с 2 миллионами. Ей их вернули
Женщина оставила на лавке в Красноярске сумку с 1,8 миллиона рублей. Это были деньги с продажи квартиры. Их нашли и вернули владелице за сутки.
23 октября, 05:08
Кибертрак Илона Маска выставили на продажу за 40 миллионов в Красноярске
22 октября, 02:48
«Она прям гигантская!»: в Красноярск привезли кибертрак Илона Маска
20 октября, 09:57
В Красноярске продают домик для квадроберов
В Красноярске продают дом для квадроберов. Объявление о продаже разместили на «Авито» 4 октября.
8 октября, 03:18
Сентябрь
В Красноярске начали продавать пункты выдачи Wildberries
23 сентября, 09:11
В Красноярске продают расстрелянную дверь с Аэровокзальной
Дверь, в которую стрелял красноярец на Аэровокзальной, выставили на продажу за 10 тысяч рублей.
21 сентября, 08:20
Богатейший красноярец продает за полмиллиарда землю недалеко от дома мэра Логинова
В Красноярске за 500 миллионов рублей выставили на продажу огромный участок.
15 сентября, 12:41
В Красноярске продают несколько участков с видом на вольер со снежными барсами
В Красноярске выставили на продажу три земельных участка для строительства базы отдыха. Земля находится на границе с нацпарком «Красноярские Столбы».
9 сентября, 01:40
В Красноярском крае почти за полмиллиарда продают золоторудное месторождение
В Красноярском крае на торги выставили на торги золоторудное месторождение. Оно расположено в Мотыгинском районе.
8 сентября, 03:27
Август
В Красноярске за 230 миллионов продают здание бывшего завода «Пикра»
В Красноярске снова пытаются продать здание бывшего пивоваренного завода «Пикра». Объявление появилось на портале «Авито».
30 августа, 02:58
«Светофор» заплатит жительнице края больше 6 тысяч рублей за склизкое мясо
Магазин «Светофор» заплатит жительнице Норильска 6,6 тысячи рублей за продажу испорченного мяса.
22 августа, 02:51
В Красноярска хотят продать здание ЦНТИ рядом с краевым правительством
В Красноярске собираются продать здание Центра научно-технической информации на проспекте Мира, 108 — оно находится рядом со зданием правительства Красноярского края.
20 августа, 02:16
В Удачном достроили дом, который продают за полмиллиарда. Показываем, что там есть
19 августа, 02:54
Экс-глава сельсовета продал землю под Красноярском за 2 тысячи вместо 2 миллионов
16 августа, 08:53
В центре Красноярска продают часть усадьбы Севастьянова за 20 миллионов
В Красноярске выставили на продажу часть объекта культурного наследия — дома усадьбы Севастьянова на улице Горького.
7 августа, 06:07
В Красноярске снова пытаются продать барную улицу. На этот раз за 60 миллионов
В Красноярске снова продают барную улицу. Речь идет о крафтовом кластере «Подворотня».
2 августа, 04:01
Июль
В центре Красноярска почти за девять миллионов продают популярный бар
30 июля, 04:17

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