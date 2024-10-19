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Профессии

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2024
Красноярцы рассказали, какую профессию хотели бы для своих детей
Аналитики провели опрос среди жителей Красноярского края и выяснили, какую профессию родители бы предпочли своим детям — рабочую или офисную.
19 октября, 04:57
В Красноярском крае назвали самые дефицитные профессии
3 октября, 03:36
Красноярцы назвали профессии с неоправданно низкой зарплатой. В топе врачи и юристы
Красноярцы назвали самых недооцененных специалистов. В топе врачи, учителя и другие.
6 августа, 01:58
Аналитики рассказали, каких специалистов ищут в Красноярском крае больше всего
В Красноярском крае определили самые востребованные профессии в марте 2024 года. В топ попали продавцы и водители.
26 марта, 06:32
Список необходимых профессий в ближайшие 30 лет. Как вам IT-проповедник и ГМО-агроном
Журналисты составили список профессий, которые больше всего будут востребованы в ближайшие 30 лет.
7 февраля, 12:14
2023
Рассказываем, какие профессии стали самыми востребованными в крае в 2023 году
21 декабря 2023, 01:55
Стало известно, каких специалистов не хватает в Красноярском крае в сентябре
Аналитики выяснили, какие специалисты в дефиците в Красноярском крае в сентябре.
21 сентября 2023, 01:53
Врачи и дворники: каких специалистов не хватает в Красноярском крае
Аналитики выяснили, какие специалисты в дефиците в Красноярском крае.
24 августа 2023, 08:15

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