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Происшествия

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4 ноября
Ночью в поселке Кедровый сгорел единственный храм
Деревянный храм Петра и Февронии сгорел ночью в поселке Кедровый. В нем никто не пострадал, но здание тушили около часа.
4 ноября, 03:06
В ДТП в Минусинском районе погибла 20-летняя девушка
4 ноября, 02:43
3 ноября
Три человека погибли в ДТП с трактором на трассе под Красноярском
3 ноября, 12:37
Двое водителей скончались после ДТП на трассе в Красноярском крае
3 ноября, 08:50
Двое человек погибли при пожаре в частном доме в Красноярском крае
3 ноября, 06:33
Похитивших женщину «черных риелторов» закрыли в СИЗО — пострадавшая боялась за жизнь
3 ноября, 05:46
2 ноября
В Красноярске «черные риелторы» похитили женщину и накачали наркотиками
2 ноября, 01:14
1 ноября
Схватил за волосы и бросил на асфальт. В Красноярске парень избил девушку на улице
1 ноября, 05:42
В Красноярске девушка упала с 6 этажа и выжила
В Красноярске из окна многоэтажного дома на улице Лесников выпала 22-летняя девушка. Она выжила.
1 ноября, 04:10
31 октября
После гибели ребенка, к которому отказалась ехать скорая, никого не уволили
31 октября, 09:31
Короткое замыкание во фритюрнице стало причиной пожара в «Перцах»
31 октября, 09:07
В Красноярске горят «Перцы» на Карамзина
31 октября, 03:42
30 октября
Владельца сауны осудят за отравление хлором семи человек
В Красноярском крае владельца сауны будут судить за отравление хлором 7 посетителей.
30 октября, 03:53
Мост в Ачинске, с которого рухнул грузовик, содержался с нарушениями
В Красноярском крае транспортная прокуратура нашла нарушения в эксплуатации понтонного моста в Ачинске, с которого рухнула фура с двумя людьми.
30 октября, 01:34
29 октября
Стрельба, ОПГ, поножовщина: вспоминаем громкие истории с участием цыган в Красноярске
29 октября, 08:10
В Красноярском крае поезд насмерть сбил парня в наушниках
В Красноярском крае грузовой поезд насмерть сбил 26-летнего парня. Молодой человек шел в наушниках.
29 октября, 06:56
Следы дихлофоса нашли на посуде, из которой ели 4 погибших детей из Красной Сопки
29 октября, 02:32
В Красноярске на Пашенном рухнул автокран
В Красноярске во время демонтажных работ рухнул автокран.
29 октября, 01:42
На севере Красноярского края неизвестные выбросили 475 бутылок коньяка
В Красноярском крае неизвестные выбросили почти 500 бутылок коньяка. Алкоголь нашли в норильской тундре.
29 октября, 01:12
28 октября
В Красноярском крае в аварии с грузовиком погиб подросток. Еще двое пострадали
28 октября, 01:44

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