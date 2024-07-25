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Прокат

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Июль
На острове Татышев велосипедистка не захотела платить за прокат и побила прокатчика
В Красноярске неизвестная женщина ударила школьника в Татышев-парке. Сообщается, что женщина не захотела платить за прокат велосипеда.
25 июля, 07:18
«Народ выйдет с вилами»: красноярцы массово высказываются за запрет электросамокатов
18 июля, 08:11
Красноярцы перевернули прокатную лодку и чуть не утопили детей
12 июля, 01:19
Где в Красноярске покататься на сапборде и сколько это стоит? Вот список мест
9 июля, 08:37
Где красноярцам арендовать яхту и катер? Топ прокатов
3 июля, 11:40
Май
Где можно взять в прокат лодку и катамаран в Красноярске? Публикуем список мест
Стало известно, где этим летом в Красноярске заработают прокаты лодок и катамаранов. Взять в аренду их можно будет на набережных и островах.
25 мая, 02:06
Апрель
Статистика за неделю. Падали и сбивали пешеходов: 18 аварий с электросамокатами произошло в Красноярске
12 апреля, 09:56
В Красноярске открылся прокат катамаранов и лодок. Сколько это стоит?
В Красноярске речной клуб «Остров» открыл прокат гребных лодок и катамаранов. Рассказываем, сколько стоит их аренда.
12 апреля, 01:50
На острове Татышев открылся летний прокат. Сколько стоит аренда велосипеда и роликов?
В Красноярске на острове Татышев открылся прокат летнего спортивного инвентаря. Вот сколько стоит аренда.
11 апреля, 01:58
Январь
Что думают красноярцы о «Холопе 2». Публикуем честные отзывы
«Холоп 2» стал самым кассовым фильмом на январских выходных в Красноярске. «Проспект Мира» решил узнать, как жители оценивают эту ленту. Публикуем их отзывы.
10 января, 06:34
Сентябрь 2023
«Барби» собирает полные залы в Красноярске — а еще выходит без сцены поцелуя мужчин
18 сентября 2023, 07:26
Показы «Оппенгеймера» проходят в Красноярске при полных залах
11 сентября 2023, 11:22
Август 2023
Как часто самокатчики попадают в ДТП на острове Татышев
С начала года на острове Татышев зарегистрировали 20 ДТП с самокатчиками, а по всему Красноярску — более ста. Об этом сообщили в ГИБДД.
25 августа 2023, 12:24
Прокатчиков на острове Татышев попросили не выдавать самокаты пьяным и детям
В Красноярске на острове Татышев провели беседу с представителями пунктов проката. Их попросили не выдавать электросамокаты пьяным и несовершеннолетним.
20 августа 2023, 02:34

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