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Пропал человек

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2024
В Красноярске 14-летняя девочка ушла с ж/д вокзала и пропала. Ее ищут вторые сутки
В Красноярске сотрудники полиции ищут 14-летнюю девочку, которая ушла с железнодорожного вокзала и пропала.
2 сентября, 03:01
В Красноярске 12-летний мальчик ушел из дома и пропал. Его ищут больше суток
В Красноярске сотрудники полиции ищут 12-летнего мальчика, который ушел из дома 9 августа и пропал.
10 августа, 03:31
В Красноярске ищут родителей потерявшегося в Солнечном 5-летнего ребенка
Жители Солнечного заметили ребенка на улице 60 лет образования СССР. Он говорил прохожим, что потерялся.
30 июля, 13:17
В Красноярске 9-летний мальчик ушел гулять сутки назад и пропал
В Красноярске полиция ищет 9-летнего мальчика. Горожан просят помочь в поисках несовершеннолетнего.
24 июля, 07:05
В Красноярске 7-летний мальчик ушел из больницы. Его ищут по всему городу
В Красноярске полиция ищет 7-летнего мальчика, который ушел из медицинского центра. Там ребенок проходил лечение.
5 июня, 04:45
Упавшего с моста 20-летнего баскетболиста до сих пор не нашли. Поиски могут перенести
9 января, 06:16
В Красноярске таинственно пропал 20-летний баскетболист. Его ищут пятый день
В центре Красноярска пропал 20-летний баскетболист Антон Петухов.
4 января, 03:37
2023
В Красноярском крае 15-летний мальчик ушел гулять и пропал
13 декабря 2023, 03:28
В Красноярском крае пропал 11-летний мальчик. После школы он не пришел домой
Жителей Красноярского края просят помочь найти 11-летнего мальчика. Он пропал в Канске.
8 декабря 2023, 03:32
Красноярец поехал за город и пропал. Он не выходит на связь уже 5 дней
Красноярцев просят помочь с поисками 22-летнего Валерия Дорохова.
6 декабря 2023, 07:53
В Красноярске 15-летняя школьница отпросилась в гости к подруге и пропала
Красноярцев просят помочь найти 15-летнюю школьницу. Два дня назад она отпросилась в гости к подруге и пропала.
30 ноября 2023, 04:12
В Красноярском крае пропал 12-летний мальчик. Он не вернулся из школы
Жителей Красноярского края просят помочь найти 12-летнего мальчика. Он пропал в Ачинске два дня назад.
18 ноября 2023, 06:07
В Красноярске уже неделю ищут ушедшего из детдома 13-летнего мальчика
Жителей Красноярска просят помочь найти 13-летнего воспитанника детдома. Он пропал неделю назад.
6 ноября 2023, 03:22
«Не понимает, что и зачем делает». В Красноярском крае ищут пропавшего 17-летнего парня. Он не здоров
Жителей Красноярского края просят помочь найти 17-летнего подростка из Канска. Он ушел из дома ночью.
17 октября 2023, 01:34
В Красноярском крае пара молодых туристов в июле ушла в поход и пропала
В Красноярском крае пропала пара молодых туристов. Они ушли в поход в июле и перестали выходить на связь.
8 сентября 2023, 09:14
В Красноярске ищут пропавшего 10-летнего мальчика
Красноярцев просят помочь найти 10-летнего мальчика. Он ушел из дома и не вернулся.
6 сентября 2023, 02:29
В Красноярске ищут пропавшего 9-летнего мальчика. Он уже уходил из дома
Красноярцев просят помочь найти 9-летнего мальчика. Он ушел из дома и не вернулся.
25 августа 2023, 02:50
В Красноярске ищут 15-летнюю девочку. Она ушла из дома и не вернулась
21 августа 2023, 10:17
В Красноярске из больницы сбежал подросток
В Красноярске разыскивают 17-летнего подростка, который сбежал из больницы в неизвестном направлении.
31 июля 2023, 10:06
Маленькая девочка ушла из дома, чтобы покататься на самокате. Мать нашла ее в полиции
4 июля 2023, 03:07

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