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Прощание

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Октябрь
Погибшего в Охотском море 15-летнего красноярца похоронили в закрытом гробу
25 октября, 07:13
Сентябрь
Четверых погибших от отравления детей из Красной Сопки похоронили в одной могиле
30 сентября, 08:46
Июнь
В Красноярске умер заммэра
12 июня скончался заместитель главы Красноярска и руководитель департамента общественной безопасности Михаил Будников, об этом сообщили в мэрии.
13 июня, 05:25
Апрель
В крае простились с погибшими в ДТП с пьяным полицейским в Шерегеше
В Бородино прошло прощание с двумя жителями края, которые погибли в Шерегеше.
26 апреля, 02:21
Родственники и друзья рассказали о погибших в ДТП с пьяным полицейским в Шерегеше
24 апреля, 07:29
В Красноярске умер известный радиожурналист Денис Иконников
20 апреля, 02:41
Март
Тело блокадницы вернули с кладбища для безродных и перезахоронили в селе Байкит
В селе Байкит Красноярского края перезахоронили пережившую ленинградскую блокаду Валентину Чебыкину, которую ранее погребали на кладбище для безродных.
3 марта, 09:01
Декабрь 2023
«Ты всегда будешь в наших сердцах». Красноярцы простились с главным волонтером города Оксаной Василишиной
23 декабря 2023, 05:45
Стала известна дата похорон Оксаны Василишиной
22 декабря 2023, 01:45
Ноябрь 2023
«Спи спокойно, чемпион»: погибшего в ДТП Назара Хлобозова провожали под аплодисменты
10 ноября 2023, 08:43
Стала известна дата прощания с погибшим в ДТП с автобусом Назаром Хлобозовым
Прощание с погибшим после аварии школьником и регбистом Назаром Хлобозовым состоится 10 ноября.
9 ноября 2023, 10:07

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