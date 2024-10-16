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Проспект Мира

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Октябрь
Минкульт Красноярского края отрицает причастность к списку «запрещенных музыкантов»
16 октября, 12:21
В центре Красноярска отреставрируют Дом Токарева. Его построили в XIX веке
В Красноярске ищут подрядчика для создания проекта по реставрации исторического здания на проспекте Мира. Его построили в XIX веке.
14 октября, 03:47
В Красноярске в здании «Детского мира» откроют заведение общепита
В Красноярске часть здания «Детского мира» переделают под заведение общепита. Эксперты не нашли нарушений в научно-проектной документации.
10 октября, 02:43
Сентябрь
Машина слетела с эвакуатора на проспекте Мира и въехала в здание. Там шла девушка
20 сентября, 04:39
Август
В ГАИ выступили против возвращения парковки на Мира
30 августа, 02:34
На проспекте Мира провалился асфальт. Теперь там гигантская дыра
23 августа, 12:37
«Как бы чего не вышло». В Красноярске уничтожают лепнину на домах в центре после ЧП с пенсионеркой
23 августа, 06:41
В Красноярске открылся новый бар с «экспериментальными» коктейлями
23 августа, 02:52
«Где отказ подписать на метро?». Красноярцы в пятницу встали в огромную пробку в центре и на Коммунальном мосту
16 августа, 04:11
Спойлер: ничего. Посмотрели, что делают на перекрытых из-за метро участках в центре Красноярска
13 августа, 05:42
В центре Красноярска образовались пробки после перекрытий из-за метро
10 августа, 06:36
«Метро быть. Ура, товарищи!»: красноярцы встали в пробку на Коммунальном мосту
10 августа, 03:12
Сегодня ночью в центре Красноярска изменят схему движения на два года из-за метро
9 августа, 04:10
«Смотрим и роняем слезинки»: как выглядят самые дорогие квартиры в Красноярске
7 августа, 09:23
Из-за строительства метро в Красноярске на два года изменят маршруты автобусов
6 августа, 08:59
Эксперт предрек Красноярску серьезные пробки из-за перекрытий ради метро
2 августа, 11:00
Смотрим, что сейчас с тем «домом-убийцей» в центре Красноярска
2 августа, 10:57
Из-за строительства метро в центре Красноярска изменят схему движения. Вот карта
1 августа, 05:27
Июль
Дома-убийцы. Смотрим, как рушатся фасады в центре, которые делали к Универсиаде
31 июля, 06:35
Июнь
На Мира произошла массовая авария. Перекрыто полдороги
19 июня, 03:56

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