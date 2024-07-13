Проституция

Красноярцев арестовали за похищение девушки — ее заставляли заниматься проституцией

Суд заключил под стражу 30 ноября двух жителей Красноярска: 32-летнюю женщину и 28-летнего мужчину. Они подозреваются в похищении девушки — ее несколько дней насильно удерживали в запертой квартире и заставляли заниматься проституцией. Их продержат под арестом до 26 января.