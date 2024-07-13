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Проституция

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Июль
Пожилой красноярец лишился 600 тысяч после ночи с проституткой
13 июля, 05:53
Декабрь 2023
«Забирали и замуж звали». Красноярский оператор эскорт-агентства рассказала о своей работе и странных клиентах
Экс-оператор красноярского эскорт-агентства рассказала о своей работе — какие клиенты к ним обращаются и почему люди идут работать в эскорт.
29 декабря 2023, 02:29
«Все выходят довольные». Журналисты рассказали, как сейчас живут и работают красноярские проститутки
Журналисты узнали, как сейчас работает сфера проституции в Красноярске, кто идет в эту профессию и почему.
24 декабря 2023, 05:26
Ноябрь 2023
Красноярцев арестовали за похищение девушки — ее заставляли заниматься проституцией
Суд заключил под стражу 30 ноября двух жителей Красноярска: 32-летнюю женщину и 28-летнего мужчину. Они подозреваются в похищении девушки — ее несколько дней насильно удерживали в запертой квартире и заставляли заниматься проституцией. Их продержат под арестом до 26 января.
30 ноября 2023, 04:41
Девушку похитили для занятия проституцией в Красноярске
28 ноября 2023, 09:42
Сентябрь 2023
Красноярец и его сыновья открыли салон с проститутками
В Советском районе Красноярска 58-летний мужчина организовал бордель под видом массажного салона и привлек в бизнес двух своих сыновей.
26 сентября 2023, 12:10
Август 2023
Полиция задержала сутенеров, которые заставляли девушку заниматься проституцией
В Хакасии задержали организаторов интим-бизнеса.
8 августа 2023, 12:32

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