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Противопожарный режим

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2024
Еще в 43 районах и городах края запретили жарить шашлыки на природе. В каких?
6 мая, 04:08
Красноярцам запретили жарить шашлыки на природе. А где можно?
2 мая, 08:39
2023
В лесах Красноярского края больше не действует режим ЧС
В службе спасения Красноярского края сообщили, что режим чрезвычайной ситуации в лесах региона снят.
24 июня 2023, 12:01
Особый противопожарный режим ввели ещё в четырёх районах края
В Абанском, Дзержинском, Нижнеингашском и Тасеевском районах края ввели особый противопожарный режим.
12 мая 2023, 06:24
В Красноярске введут противопожарный режим. Где можно будет жарить шашлыки?
29 апреля 2023, 04:42

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