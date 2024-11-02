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Проверка

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Ноябрь
В Канске у молодой матери изъяли ребенка за пьяные стримы
2 ноября, 06:17
Прокуратура проверила краевое министерство образования. Что там не так?
Прокуратура Красноярского края завершила проверку минобразования края и его подведомственных учреждений.
2 ноября, 05:57
Октябрь
«Очень позорно это вспоминать»: красноярку заманили в вебкам и «кинули» на деньги
30 октября, 08:29
Осужденный за махинации с метро Митволь требует с «Билайна» 40 миллионов
24 октября, 03:19
В Красноярске нашли молочку с заниженным содержанием жира и белка. Почему это плохо?
16 октября, 04:19
Прокуратура проверит качество «финального слоя» асфальта в Красноярске
15 октября, 01:38
Мизулина обратится в генпрокуратуру из-за издевательств над красноярской школьницей
12 октября, 01:38
Сентябрь
В Красноярске ГАИ и прокуратура нашли нарушения в ремонте трамвайных путей за 816 млн
16 сентября, 07:08
В Красноярском крае столкнулись две баржи
В Красноярском крае в Лесосибирске столкнулись две баржи. Судна перевозили минеральный концентрат.
9 сентября, 02:52
В Красноярске нашли зараженную опасными мухами партию дынь из Казахстана
В Красноярске нашли партию импортную партию дынь, которая оказалась заражена опасными мухами.
8 сентября, 13:08
Август
Сметана из красноярских магазинов оказалась подделкой. Что это за марки?
26 августа, 05:06
В Красноярске в 10 видах блинов с начинкой нашли кишечную палочку
26 августа, 01:05
В Красноярске нашли масло с плесенью и кишечной палочкой
23 августа, 08:28
Дети отравились после игры на хоккейной арене. СК выясняет, что случилось
19 августа, 11:37
В Красноярске 3-летний мальчик выпал из окна. Мать готовила, а дядя был в ванной
В Красноярске 3-летний мальчик выпал из окна пятого этажа, пока мама готовила еду.
16 августа, 02:26
Во дворе на Копылова доставщики избили дворника после замечания за раскиданный мусор
В Красноярске доставщики избили дворника. Мужчина сделал им замечание за раскиданный по двору мусор.
9 августа, 01:22
7-летнего мальчика побила пьяная пенсионерка. Но женщина говорит, что он «сам упал»
В Ачинске 7-летний мальчик рассказал, что на него накинулась пенсионерка. Ребенок говорит, что заступался за друзей.
8 августа, 06:24
Вице-губернатор Красноярского края вступился за утопающий в грязи форум «Бирюса»
7 августа, 11:38
Прокуратура начала проверку после падения женщины с детьми в траншею в Красноярске
7 августа, 08:29
В Солнечном мужчина напал на прохожего с ножом. Но не помнит из-за чего
6 августа, 03:18

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