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Птицефабрика

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Апрель
Директора Бархатовской птицефабрики осудят за продажу яиц своей фирме по низкой цене
12 апреля, 04:18
Январь
Красноярский депутат Госдумы обвинил торговые сети в накрутке цен на яйца
11 января, 07:47
Октябрь 2023
Минсельхоз назвал причину подорожания куриных яиц
Минсельхоз края сообщил, что цены выросли из-за увеличения спроса и повышение цен на горюче-смазочные материалы, корма, ветеринарные препараты и оборудование.
25 октября 2023, 11:35
Почему так сильно выросли цены на яйца? Ответ Бархатовской птицефабрики
11 октября 2023, 04:25
Июль 2023
Роспотребнадзор проверил «Бархатовскую» птицефабрику. Что там не так?
На «Бархатовской» птицефабрике нашли многочисленные нарушения.
6 июля 2023, 08:37

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