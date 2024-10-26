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Птицы

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2024
В Красноярске птицы скоро начнут массово биться о стекла домов
26 октября, 12:07
Красноярскому аэропорту выставили иск за птиц на взлетной полосе
16 августа, 09:30
«Тайна из детства раскрыта»: красноярец показал, как выглядят птенцы голубей
Красноярский активист Андрей Мужщинский показал, как выглядят птенцы голубей. Он увидел их на чердаке дома.
15 апреля, 01:56
Красноярский гипермаркет «О’кей» получил предостережение из-за воробья на полках
В Красноярске в гипермаркете «О’кей» покупатели заметили живого воробья и сообщили об этом в Роспотребнадзор.
5 апреля, 12:30
В Железногорске птицы атаковали отдел с соками в «Детском мире»
В Железногорске Красноярского края в магазине «Детский мир» птицы проклевали дырки в упаковках с соками. Об этом в Роспотребнадзор сообщил один из покупателей.
27 февраля, 05:00
На юге Красноярского края засняли самого большого в России дятла
Дятла с ярко-красной «шапочкой» заметили специалисты Лесопожарного центра в Минусинском районе.
4 января, 12:21
2023
На красноярских «Столбах» впервые заметили баклана
В нацпарке «Красноярские Столбы» впервые заметили баклана.
3 ноября 2023, 03:50
В «Белых росах» сняли гирлянду из голубей. Почти что Хичкок!
В Красноярске житель «Белых рос» удивился большому количеству голубей в одном месте и сделал фото.
13 октября 2023, 12:10
На севере Красноярского края дятел напал на камеру
На севере Красноярского края показали долбящего фотоловушку дятла.
9 октября 2023, 12:56
В Лесосибирске в магазине голубь уселся на открытый лоток с крупой
В одном из магазинов Лесосибирска заметила голубя, который сидел в открытом лотке с крупой.
30 августа 2023, 02:26
В Сосновоборске жители многоэтажки страдают от птичьего помета и трупов голубей
Жители многоквартирного дома на Юности в Сосновоборске жалуются на мёртвых голубей, тараканов и птичий помёт на чердаке.
16 августа 2023, 06:13
Орнитолог рассказал, сколько птиц обитает на острове Отдыха. Вы удивитесь!
Методист нацпарка «Красноярские Столбы» Надежда Гончарова рассказала, сколько видов птиц живёт на острове Отдыха.
9 августа 2023, 08:45
«Россети» оштрафовали на миллион за смерть редкого сокола
В Красноярском крае суд оштрафовал ПАО «Россети Сибирь» на 1,3 миллиона рублей за гибель редкого сокола. В компании с этим решением не согласны.
28 июля 2023, 11:31
«Рядком на бревне»: в красноярском заповеднике сняли редких черноголовых хохотунов
19 июля 2023, 05:49
«Не кормите голубей»: фотограф заснял загаженную набережную Дивногорска
14 июля 2023, 09:53
В заповеднике на севере Красноярского края встретили редкого черного аиста
На севере Красноярского края сотрудники заповедника «Тунгусский» встретили редких черных аистов.
13 июля 2023, 08:13
Кого-то в Хогвартс приглашают. В Солнечном заметили необычную и совсем непугливую птицу. Кто же это
Жители микрорайона Солнечный заметили на балконе необычную птицу. По их словам, она оказалась «абсолютно непугливой и спокойно отнеслась к вниманию».
7 июля 2023, 05:29
В Белых росах заметили нашествие ласточек — но это оказались не ласточки
Жители микрорайона «Белые Росы» заметили в небе несколько десятков птиц. Они летали достаточно низко среди жилых домов.
30 мая 2023, 08:50

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