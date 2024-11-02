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Путешествия

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Ноябрь
«КрасАвиа» распродает авиабилеты из Красноярска в три города
Авиакомпания «КрасАвиа» открыла распродажу билетов на билеты из Красноярска в три города.
2 ноября, 07:32
«Пошла кровь из головы»: мальчик, которого мать напоила «Азелитом», дал показания
1 ноября, 06:00
Октябрь
Из Красноярска запустят прямые авиарейсы в Нижневартовск. Что по ценам?
Авиакомпания «КрасАвиа» возобновляет прямые рейсы из Красноярска в Нижневартовск.
31 октября, 04:31
Смотрим, куда можно улететь из Красноярска осенью и зимой
29 октября, 12:45
Из Красноярска распродают билеты в Турцию за 5 тысяч
Авиакомпания Southwind распродает билеты из Красноярска в Анталью по 5,6 тысячи рублей.
28 октября, 12:58
Красноярка в октябре слетала в Стамбул. Сколько это стоит и что там делать?
28 октября, 11:48
Аэроэкспресс от Красноярска до аэропорта снова планируют построить. Когда?
28 октября, 10:23
Куда слетать в небольшое путешествие из Красноярска в ноябре
Красноярский блогер и медиаменеджер Илья Сураев рассказал о пяти вариантах небольших путешествий по России в ноябре.
24 октября, 07:03
Красноярка переехала в Сербию. Сколько это стоит, какие есть плюсы и минусы?
21 октября, 12:14
Из Красноярска в Пермь со 2 ноября запустят прямые авиарейсы. Сколько стоят билеты?
«Аэрофлот» запускает программу субсидированных перевозок из Красноярска в Пермь. Перелеты стартуют со 2 ноября.
17 октября, 06:32
В Красноярске начали продавать дешевые авиабилеты в Омск
С 1 ноября запускают новый субсидированный авиарейс Красноярск–Омск. Его будет выполнять авиакомпания «Россия».
13 октября, 09:51
Красноярцы поспорили, нужен ли аэроэкспресс от города до аэропорта
13 октября, 08:42
Красноярцы рассказали, на что потратили бы выигрыш в 100 миллионов
Красноярцы рассказали, на что потратили бы 100 миллионов рублей, если бы выиграли их в лотерею.
11 октября, 08:58
Nordwind распродает билеты из Красноярска в Сочи за 10 тысяч, в Казань — за 5 тысяч
10 октября, 09:30
«Цены — ужас, но красиво». Красноярка слетала в Иркутск и на Байкал осенью. Что понравилось, а что нет?
4 октября, 12:00
Красноярцы могут получить бесплатное путешествие по городу. Как?
Красноярцы могут получить туристическую поездку по программе «Путешествие по малой родине».
4 октября, 05:54
Сентябрь
Таиланд и Турция: куда чаще всего летали отдыхать красноярцы
Красноярскстат опубликовал данные о том, куда выезжали отдыхать жители края в прошлом году, воспользовавшись услугами туристических компаний.
25 сентября, 03:52
Куда слетать в быстрое путешествие из Красноярска на ноябрьские праздники
Красноярский блогер и медиаменеджер Илья Сураев рассказал о трех вариантах быстрых путешествий по России из Красноярска на ноябрьские праздники.
23 сентября, 12:29
NordStar распродает билеты со скидкой из Красноярска в Сочи, Москву и Санкт-Петербург
Авиакомпания NordStar открывает распродажу билетов на путешествия по России. Билеты со скидкой можно найти на рейсы из Красноярска и Норильска.
16 сентября, 10:27
«Аэрофлот» начал продавать билеты из Красноярска в Китай от 10 тысяч
«Аэрофлот» начал продавать билеты на осенние и зимние рейсы из Красноярска в Китай. Компания будет напрямую летать в Пекин, Харбин и Санью.
15 сентября, 04:04

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