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Путин

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Август
Путина ждут в Красноярске 2 сентября. Участники встречи уже могут быть на карантине
26 августа, 07:27
Захват волгоградской ИК. Радикалы ранят сотрудников и требуют вертолет с миллионами
23 августа, 12:20
Сроки проведения КЭФа в Красноярском крае снова сдвинулись на неопределенный срок
В правительстве Красноярского края не знают, когда именно пройдет Красноярский экономический форум. Его переносили несколько раз.
6 августа, 11:06
Март
Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Что он еще сказал о теракте
23 марта, 12:44
«А разве в США такого не бывало?»: Путин впервые прокомментировал смерть Навального
18 марта, 04:14
СМИ: Путин перенес свой визит в Красноярск. Когда он теперь приедет?
12 марта, 10:13
Февраль
Путин заявил о газификации Красноярска до 2030 года
29 февраля, 10:59
Путин обратился к Федеральному Собранию с ежегодным посланием. Собрали главные тезисы
29 февраля, 09:41
Путин заявил, что «ядерные силы России находятся в полной готовности»
29 февраля, 09:33
Песков прокомментировал новость о смерти Навального
16 февраля, 11:41
Путин разрешил конфисковывать имущество у осужденных за «фейки об армии»
15 февраля, 06:24
Январь
Сборщиков подписей за выдвижение Надеждина выгоняют из ТЦ. Законно ли это?
24 января, 12:01
Мэры готовились к встрече с Путиным и сдавали ПЦР. Спросили об этом мэрию Красноярска
17 января, 09:25
Путин впервые прокомментировал «голую вечеринку» Насти Ивлеевой
Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал «голую вечеринку» Насти Ивлеевой.
17 января, 09:23
Избирком не нашел агитации в посте Котюкова о выдвижении Путина в президенты
12 января, 09:03
Декабрь 2023
Что сказал Путин об ограничении абортов в России
14 декабря 2023, 13:15
Путин постоянно кашляет на прямой линии. Вот как он объяснил это
14 декабря 2023, 12:28
Путин рассказал, почему так подорожали яйца. Он назвал это сбоем и извинился
14 декабря 2023, 11:23
Когда вернут мобилизованных? Когда будет газ?. Какие вопросы попадают на экраны во время прямой линии с Путиным
14 декабря 2023, 10:10
Путина спросили, будет ли вторая волна мобилизации
14 декабря 2023, 09:27

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