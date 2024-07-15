prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Пьяная езда

Выбрать дату
Июль
Красноярский край попал в топ регионов по количеству ДТП с пьяными водителями
Красноярский край вошел в топ-10 регионов РФ по числу аварий с участием водителей в состоянии опьянения за первые шесть месяцев 2024 года.
15 июля, 05:39
Красноярец лишился «Ленд Крузера» после пьяной езды
В Красноярске у мужчины конфисковали Toyota Land Cruiser 200 стоимостью 2,5 миллиона рублей за пьяную езду.
3 июля, 08:15
Май
«Забрал машину со штрафстоянки». У директора кадетского корпуса пока не стали забирать права за пьяную езду
Директор Ачинского кадетского корпуса Андрей Сурков прокомментировал «Проспекту Мира» обвинения в пьяной езде.
28 мая, 07:02
Март
Пьяный красноярец устроил погоню с ДПС и влетел в дерево. Пострадали двое подростков
В Красноярске пьяный водитель пытался уехать от полиции, но врезался в дерево. В ДТП пострадали двое подростков.
14 марта, 01:16
Житель края чуть не попался пьяным за рулем и соврал, что его авто угнали
Жителя Саянского района чуть не поймали пьяным за рулем. Он решил соврать, что его авто угнали.
11 марта, 03:55
Октябрь 2023
У красноярца после пьяной езды насовсем забрали дорогое авто
Жителя Красноярска приговорили к 200 часам обязательных работ за повторное нетрезвое вождение, а его дорогостоящий автомобиль конфисковали в доход государства. Об этом сообщили в прокуратуре края.
19 октября 2023, 10:57
Сентябрь 2023
Красноярец забрал ключи у пьяного водителя и вызвал полицию. Возбудили уголовку
Красноярец заметил нетрезвого водителя, забрал у него ключи, вызвал инспекторов и снял это на видео.
11 сентября 2023, 07:33
Катался по району. В Красноярском крае военного дважды осудили за пьяную езду
В Балахтинском районе осудили военного, которого неоднократно ловили пьяным за рулем.
7 сентября 2023, 08:33

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика