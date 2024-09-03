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Пьяный

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Сентябрь
Красноярец напал на подростков из-за причесок и выбил зубы. Он извинился на камеру
3 сентября, 08:58
Июль
Красноярский край попал в топ регионов по количеству ДТП с пьяными водителями
Красноярский край вошел в топ-10 регионов РФ по числу аварий с участием водителей в состоянии опьянения за первые шесть месяцев 2024 года.
15 июля, 05:39
Май
Подросток просил отдать его в семью старшей сестры после ДТП с пьяным отцом
2 мая, 02:57
Апрель
В СК рассказали о новых деталях убийства женщины, тело которой нашли за мусоркой
10 апреля, 09:10
Март
Пьяный водитель насмерть сбил электросамокатчика на трассе в Красноярском крае
Сегодня ранним утром, 30 марта, на 448-м километре автодороги Р-257 под Минусинском в Красноярском крае произошла смертельная авария с участием электросамоката.
30 марта, 08:18
Февраль
Пьяный житель края напал на скорую. Он угрожал медикам и порезал колеса
В Шарыпове задержали мужчину, который угрожал сотрудникам скорой помощи и повредил авто. Он был пьян.
12 февраля, 03:15
Январь
«Хотел помогать»: пьяный красноярец пытался ворваться в офис «Поиска пропавших детей»
22 января, 01:41
В лифте девятиэтажки нашли труп собаки. Соседка обвинила хозяина
В Красноярске в лифте дома на Крупской, 1а обнаружили тело собаки. Жительница дома предположила, что животное убил пьяный хозяин.
12 января, 09:43
Депутата обвинили в пьяном ДТП с пострадавшим. А отец из ЗС якобы откупался
12 января, 07:01
В Красноярске осудят отчима, который бил падчерицу о холодильник
В Красноярске завершили расследование дела против 43-летнего отчима, который жестоко избил 13-летнюю падчерицу. Оказалось, что это происходило систематически.
9 января, 06:35

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