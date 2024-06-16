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Пыль

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Июнь
Красноярск накрыла пылевая буря. Собрали фото и видео
16 июня, 13:24
Май
«Что за апокалипсис?». Юг Красноярского края накрыли пылевая буря и ураган. Деревья повалило, свет отключили
В Шушенском районе Красноярского края прошла пылевая буря. Собрали фото и видео местного «апокалипсиса».
29 мая, 01:43
Апрель
Новосибирский блогер заявил, что в Красноярске меньше грязи и пыли
22 апреля, 09:02
Август 2023
Жители «Тихих Зорь» пожаловались на пылевые бури из-за уборки дорог
В Красноярске жители улицы Лесников пожаловались на пылевую бурю, которая возникла от подметающего дорогу трактора.
16 августа 2023, 04:36

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