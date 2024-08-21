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Рабочий

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2024
Кирпичная стена рухнула на красноярца во время ремонта в квартире. Он в больнице
21 августа, 07:59
На золотодобывающем предприятии бульдозер рухнул в отвал с водой. Водитель погиб
8 августа, 07:06
В Красноярске рабочий не удержался на тросе и упал с высоты 9 этажа
В Красноярске на улице 40 лет Победы с высоты девятого этажа упал рабочий.
8 августа, 04:04
«Он кричал»: пострадавший на стройке в красноярском ТЦ рассказал о гибели друга
25 июля, 04:21
В Красноярском крае разбился промышленный альпинист. У него порвался трос
В Норильске мужчина погиб, пока ремонтировал фасад дома. У него порвались тросы, и он упал с высоты.
22 апреля, 01:16
Эксперты назвали лучших работодателей Красноярского края
Аналитики составил рейтинг лучших работодателей России за 2023 год, среди них — 23 компании из Красноярского края. Проверяйте, попала ли ваша компания в этот список.
28 февраля, 03:37
Рабочий пытался устранить засор на предприятии и погиб. Его затянуло в конвейер
В Уярском районе ночью рабочий погиб на предприятии. Он решил залезть в конвейер, чтобы прочистить засор.
29 января, 01:27
В Красноярске на рабочего ТЭЦ-3 упал монтажный кран. Мужчина выжил
20 января, 09:27
2023
Выжившему рабочему и семьям погибших на стройке в «Тихих зорях» выплатили компенсацию
Выживший при падении подъемника на стройке в «Тихих зорях» и семьи погибших получили компенсацию морального вреда.
31 октября 2023, 04:28
Нехватка работников в Красноярском крае достигла «исторического максимума»
18 октября 2023, 02:26
В Красноярском крае двух пьяных рабочих насмерть засыпало зерном
23 августа 2023, 06:36
В Красноярске за ленивыми рабочими на Мичуринском мосту теперь следят через камеры
В Красноярске на Мичуринском мосту установили камеры видеонаблюдения, чтобы усилить контроль за рабочими. Они устраивали себе «лишние перерывы».
9 августа 2023, 01:55
Стало известно, почему произошел взрыв в доме в Канске
9 августа 2023, 01:26
В Канске рабочий упал в люк с шестиметровой высоты
В Канске рабочий сорвался с лестницы и провалился в люк с шестиметровой высоты.
24 июля 2023, 12:13
Из-за гибели рабочего возбудили уголовку. На него рухнула стена исторического здания
После гибели рабочего из-за обрушения стены исторического здания на улице Профсоюзов возбудили уголовное и семь административных дел.
17 июля 2023, 08:39

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